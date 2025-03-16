Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выложила фото с сумкой за несколько миллионов рублей. Соответствующий снимок опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), сообщает «Газета.ru».

Собчак показала фотографии, сделанные во время отдыха с сыном в Куршевеле. На одном из снимков она позировала на лестнице частного самолета с сумкой Hermes, украшенной бахромой. На сайте 1stDibs аксессуар стоит 59 тысяч долларов (более пяти миллионов рублей). Телеведущая стояла в черной футболке с принтом, спортивных штанах, дубленке с разноцветным мехом и коричневых тапочках.

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В феврале Собчак похвасталась оранжевым клатчем Prada, который стоит более 120 тысяч рублей.

В январе российская телеведущая Екатерина Андреева посетила премьеру спектакля российского хореографа Аллы Сигаловой с сумкой Hermès Birkin стоимостью 2,8 миллиона рублей.