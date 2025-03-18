Чем удивила четвертая Московская неделя моды

С 13 по 18 марта в Москве, в Центральном выставочном центре «Манеж», проходит четвёртая Московская неделя моды. За прошедшие несколько дней множество дизайнеров уже успели продемонстрировать новые коллекции, удивить нас уникальными задумками и показать, что небольшие нишевые бренды тоже творят историю российской моды. И делают это со вкусом. Рассказываем не о самых нашумевших, но точно о самых запоминающихся.

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Vereja

Коллекция Игоря Андреева получила название «Паутина узоров» — это авангардная интерпретация русской моды, вдохновлённая резными наличниками, которые в славянской мифологии защищали дома от злых духов. Вязаные узоры с мистическими героями бренда — Букашами и Чихпауками — и пышные платья с кринолинами создали атмосферу альтернативного бала XIX века. Моделями показа стали Ксения Собчак, Ольга Карпуть, Мария Миногарова и другие.

Sergey Sysoev fashion school

Школа моды Сергея Сысоева превратила подиум в живую галерею, вдохнув новую жизнь в шедевры Леонардо да Винчи, Микеланджело и их современников. По подиуму прошли рыцари в кафтанах, дамы в пышных платьях и королевы в кринолинах, а ткани коллекции напоминали живописные холсты. Молодые дизайнеры вдохновились классическим искусством, перенеся культовые произведения на платья, жакеты и юбки, а модели, открывшие показ, выглядели как ожившие статуи. Корсеты, объемные рукава и выразительные силуэты легко представить в повседневном гардеробе — так история и мода снова соединились в одном пространстве.

Imkmode

Показ бренда Imkmode получился артхаусным и готическим — дизайнер Мария Курдюмова перенесла на подиум свои детские страхи и увлечения. Чародейки, ведьмы и пугающие истории вдохновили её на создание коллекции, где царит чёрный цвет — элегантный, но одновременно мрачный. Приталенные силуэты, корсеты и обтягивающие платья подчёркивали геометричный стиль бренда. Финальный штрих — огромные «ведьминские» ногти и белые линзы, добавившие мистической атмосферы.