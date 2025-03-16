Дрю Бэрримор ответила, почему она уменьшила грудь

Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала о пластике, которую сделала в 17 лет. Соответствующий эпизод из ее ток-шоу The Drew Barrymore Show приводит Daily Mail.

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Звезда «Ангелов Чарли» пригласила в свою телепрограмму врача-акушера-гинеколога Камилу Филипс, которая призвала зрительниц ежегодно проводить ультразвуковое обследование молочных желез. Во время беседы со специалистом знаменитость призналась, что в 1992 году уменьшила грудь, поскольку чувствовала тяжесть и дискомфорт из-за ее размеров.

«Как обследование влияет на тех, кто уменьшил грудь как я? А если у кого-то были импланты? Как процесс обследования влияет на изменения наших тел в целом?» — поинтересовалась она у медика.

В ноябре прошлого года российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук раскрыла правду о пластических операциях.