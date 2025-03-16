Стилист объяснил, как носить бомберы этой весной

Бомбер — это универсальная куртка, которая остается в моде из сезона в сезон. Весной она становится отличной альтернативой тренчу или кожаной косухе, добавляя образу стильной небрежности или спортивной динамики. Как выбрать идеальный бомбер и с чем его сочетать, чтобы выглядеть актуально? Разбираемся вместе со стилистом Машей Ведерниковой.

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Выбирайте правильный фасон под свою фигуру

Сейчас в тренде как укороченные бомберы, так и оверсайз-модели. Если хотите подчеркнуть талию — выбирайте вариант с резинкой на поясе. Если любите расслабленный стиль — остановитесь на удлиненных моделях или вариантах с объемными рукавами.

«Для миниатюрных девушек подойдут укороченные бомберы, которые не "утяжеляют" силуэт. Если хочется скрыть объем в верхней части тела, выбирайте модель без массивных плеч и с плавными линиями. Девушкам с пышными формами подойдут удлиненные бомберы, которые создают вертикаль и визуально вытягивают силуэт», — объясняет эксперт.

Комбинируйте с разными стилями, а не только со спортивной одеждой

Хотя бомбер родом из спортивного гардероба, его можно вписать в совершенно разные образы. С джинсами и кроссовками — для расслабленного повседневного лука, с платьем или даже юбкой миди — для женственного, но современного образа.

С классическими брюками и лоферами вы получите неожиданный, но стильный вариант для города, а с трикотажными костюмами — для комфортного и стильного casual-образа.

Обращайте внимание на материалы и цвета

«Весной особенно актуальны легкие ткани — хлопок, сатин, нейлон, деним. Кожаные и замшевые модели тоже остаются в моде, но их лучше носить в сухую погоду», — советует стилист.

Классика: черный, бежевый, хаки, оливковый — подойдет под любой образ. Тренд сезона: металлизированные, яркие оттенки (розовый, лаймовый, голубой), принты и вышивка. Для минималистов будут неизменно хороши монохромные модели в базовых цветах (серый, белый, молочный).

Следите за балансом объема в образе

Чтобы не выглядеть слишком громоздко, важно правильно сочетать бомбер с другими вещами. Если он объемный, лучше выбрать облегающий низ — джинсы скинни, юбку-карандаш, брюки прямого кроя.

«Если низ объемный (широкие брюки, палаццо, расклешенная юбка), то уместнее смотрятся укороченные или более приталенные модели бомбера», — говорит стилист.

Добавляйте аксессуары, чтобы сделать образ интереснее

Для расслабленного лука подойдут кепка, кроссовки и рюкзак, а для элегантного — крупные серьги, стильная сумка, сапоги на каблуке. Всегда уместны для прогулки по городу солнцезащитные очки, массивные кольца, поясная сумка.