46-летняя телезвезда поучаствовала в откровенной съемке для модного бренда

Британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс в откровенном купальнике снялась для итальянского бренда Diesel. Кадры появились в ее в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 2,7 миллиона подписчиков.

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46-летняя знаменитость предстала перед камерой, демонстрируя тело с татуировками в крошечном бикини с серым принтом. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками и завязками на шее и трусы с заниженной талией. Также звезда держала перед собой сумку черного цвета.

В то же время она уложила волосы в объемный пучок, нанесла на губы красно-коричневую помаду и дополнила образ серьгами-кольцами.

В ноябре 2024 года Кэти Прайс показала накачанные губы со словами «самые большие, что я делала».