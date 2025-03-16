Топ уловок визажистов, чтобы визуально увеличить глаза

Красивые большие глаза с «правильным» выразительным разрезом и длинными ресницами от природы достаются не всем. Приходится «работать» с тем, что есть. Благо, сегодня искусству грамотного макияжа может научиться любая женщина. Бьюти-эксперт и звездный визажист Алена Сидорова в беседе с WomanHit поделилась лайфхаками для визуального увеличения глаз. Пробуем и убеждаемся, что они действительно решают проблему.

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Тональный крем вам в помощь

В данном случае наносить его будем на подвижное веко, а после мягко растушевывать подушечками пальцев. Можно использовать как BB-крем с легким тональным эффектом, так и консилер. После обязательно закрепляем матовыми тенями в тон кожи или рассыпчатой пудрой.

Выделяем внешний уголок глаза

Акцент на внешний угол почти всегда способствует визуальному увеличению разреза глаз. Главное тут — правильная техника.

«Внешний уголок затемняем матовыми тенями цвета шоколад или кофе и расстушевываем на орбитальную зону (косточка между подвижным и не подвижным веком). Зону нижних ресничек проработать остатками теней на кисточке», — поясняет эксперт.

Хайлайтер и тушь

Не забываем и о внутреннем уголке глаза, который нужно будет выделить хайлайтером без блесток. Ресницы красим черной тушью. Можно предварительно завить их керлером.

«Чтобы открыть взгяд еще больше, допустимо наклеить в уголки глаз пучковые реснички», — говорит визажист.

Но не переусердствуйте. Мы не добиваемся кукольного взгляда, а лишь подчеркиваем натуральную красоту.

Брови и стрелки

Отдельное внимание нужно уделить оформлению бровей. Именно они обрамляют наши глаза и способны раскрыть их при условии грамотного макияжа. На неподвижное веко и под каждую бровь наносим немного мелкодисперсного хайлайтера. Белые тени и любые другие с блестками не годятся. Их допустимо нанести только в центр подвижного века, хорошо растушевав.

Добавим синего

Трендом наступившей весны Алена называет синие стрелки и тушь такого же оттенка. Если прокрасить нижние реснички синим и сделать аккуратные стрелки, глаза будут смотреться намного эффектнее. А слизистую нижнего века можно выделить белым или синим каялом (восковым карандашом).