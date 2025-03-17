Седокова показала фото в платье с глубоким декольте

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница позировала на размещенном снимке в облегающем прозрачном платье с глубоким декольте, сквозь которое просвечивались черные трусы.

Помимо этого, звезда надела остроносые туфли на каблуках, завершив образ поясом Chanel. Кроме того, знаменитость распустила волосы и нанесла макияж с графичными стрелками.

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Ранее в марте Анна Седокова показала откровенное фото. Исполнительница предстала в белой сорочке, декорированной кружевом, на обложке журнала Maxim.