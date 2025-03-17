Итоги второго дня Московской недели моды

Яркие образы и сдержанный монохром, интересные миксы тканей, авангардный крой и многослойность — так прошел второй день Московской недели моды. Свои коллекции в пятницу на подиумах представили дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Краснодара. С ажиотажем прошли показы участников из Индонезии и Китая.

© Фонд моды

Ни один день Московской недели моды не обходится без ярких появлений селебрити. Вот и в этот раз гостями Московской недели моды стали редакторы популярных глянцевых изданий, зарубежные журналисты, инфлюенсеры и звезды кино. Среди них заслуженный мастер спорта, известная фигуристка Камила Валиева, актрисы Олеся Судзиловская и Наталья Бочкарева и многие другие. На подиуме снова замечены звезды: моделью на показе Solangel стала известный блогер Дина Саева. Посетил показ московских брендов Ermilov (Ermi) и Ante Kovac и самый обсуждаемый гроссмейстер Ханс Ниманн. 21-летний американец также побывал на маркете российских дизайнеров и не ушел с пустыми руками — он увез с собой эксклюзивное ожерелье от бренда «На цацках» и шелковую сумку от бренда Two eagles из Ивантеевки.

Гости Московской недели моды знакомятся с коллекциями 100 отечественных брендов на маркете и приобретать их изделия, в числе которых и 11 московских брендов коллективного стенда «Сделано в Москве». А для посетителей показов продолжает свою работу бар «Москва» со столичными угощениями и напитками брендов — участников проекта «Сделано в Москве».

Solangel (Москва)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Российский бренд Solangel под руководством Ирены Сопрано славится коллекциями вечерней одежды, где каждое изделие инкрустировано сверкающими кристаллами. В этот раз дизайнер сделала упор на сочетание вечернего стиля с традиционными русскими мотивами. Например, показ открывала модель в сверкающем платье-макси с отложным ажурным воротничком, а закрывала — известный блогер Дина Саева в ярко-красном платье. Именно кружевные аксессуары и вставки отсылали нас к национальным традициям, а стразы продолжили нести ключевую мысль Solangel — всегда выглядеть эффектно и сиять несмотря ни на что.

Zlata Peczkowska (Москва)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Весенне-летняя коллекция Zlata Peczkowska посвящена настоящему моменту и реальному времени, в котором мы находимся, без оглядки на прошлое и мыслей о будущем. Коллекция вдохновлена идеями неоромантизма: платья, пышные юбки. Коллекция получилась довольно фактурной: за это отвечали и жатые материалы, и 3D-аппликации, но главным декоративным элементом стали резиновые шнуры, которые дополняли многие образы.

Sergey Sysoev fashion school (Москва)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Sergey Sysoev fashion school погрузила зрителей в искусство и историю, оживив картины великих художников и их героев — Леонардо да Винчи, Микеланджело и их культовых современников. По подиуму прошлись и рыцари в кафтанах, и дамы в пышных платьях, и королевы с обилием рюш и кринолином. Отличительной особенностью коллекции стали образы, похожие на полотна с картинами.

Reborn29 by Syukriah Rusydi (Индонезия)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Индонезийский бренд Reborn29 by Syukriah Rusydi презентовал новую коллекцию, в которой особое место отведено черному цвету. Этот цвет привнес таинственности как в саму коллекцию, так и в показ, а вкрапления коричневого и серого – от светлого до графитового – смотрелись органично, создавая целостную картину. Подчеркнуто свободный крой в сочетании с длиной макси и миди создает ощущение комфорта и универсальности. Грамотное сочетание плотных фактур с подчеркнуто легкими и струящимися материалами – одно из популярных фешен-решений. Асимметричные круги в виде принтов, раскинувшиеся по изделиям, выступают в качестве единого концептуального решения.

Freedomtag (Кострома)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Концепция Freedomtag выстроена на трех важных для бренда ценностях: эстетике, энергии, экологичности. При этом новая линейка сочетает направления разных стилей – бохо-шик, волнующий вестерн, свободный хиппи и городские джипси. Эта же микс-концепция отражена в фактурах изделий – можно увидеть гладкие, мягкие материалы в сочетании с текстурированными (особенно интересны природные мятые фактуры). Если говорить о цветовой палитре, то она включает в себя натуральные оттенки – синий, беж, олива, шоколад, а контраст черного и белого символизирует баланс. Стоит более подробно отметить авторские принты коллекции, которые приковывают внимание.

Zotēme (Москва)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Московский бренд Zotēme продолжает исследовать стиль через искусство, выражая его в своих уникальных арт-капсулах. Каждая коллекция посвящена определенному художнику, скульптору или архитектору — в этот раз Оксана Зиненко, создательница бренда, вдохновилась творчеством русских конструктивистов Любови Поповой и Варвары Степановой. Капсула получила название «Амазонки авангарда» и отличилась орнаментами художниц, геометрическими узорами, а также яркими акцентами. Во главе коллекции Zotēme в качестве принтов стояли полосы, считающиеся основным мотивом творчества Варвары Степановой, а также клетка. Отдельное внимание стоит уделить ярким цветам, которые «раскрашивали» и сумки, и платья свободного кроя, и костюм, состоящий из туники и брюк.

I-La (Китай)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Представил свою коллекцию в рамках Московской недели моды и китайский бренд I-LA, который составил стильные образы для холодного времени. Больше никаких многослойных аутфитов, состоящих из всех теплых изделий в гардеробе. Вместо строгих брюк бренд отдает предпочтение парам с глянцевым покрытием, комбинируя их с пикантными корсетами и «невидимыми» жилетами в тон кожи. Полупрозрачные юбки макси или же струящиеся платья-комбинации, как доказала дизайнер Ли Ин, сочетаются с шубой, пальто и пуховиком прямого кроя.

SOL Selivanova Olga (Москва)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Ольга Селиванова, основательница бренда SOL, познакомила нас с новой коллекцией под названием Fleur épanouie, что в переводе с французского означает «Распустившийся цветок». Коллекция построена на классических формах, сочетающихся с временным переосмыслением, нетривиальными акцентами в силуэтах, а также на деталях. Главным материалом стало кружево: оно украшает и платья в духе ревущих 20-х, и подолы юбок, и даже аксессуары по типу чокера-пояса. Не обошлось и без игры на контрастах: денимовые изделия слились в симбиозе с наивными ажурными элементами гардероба. Ольга в своей коллекции сделала яркое заявление, что элегантность — это также про сложные силуэты, акцентные детали и смелость.

Kisselenko (Санкт-Петербург)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Ключевые особенности бренда Kisselenko — гармония пропорций, ясная форма, безукоризненная линия, комфортный крой, строгая графичность — нашли отражение и в новой коллекции. Она носит название «№56» и условно представляет собой гардероб одного человека, вещи из которого легко миксуются друг с другом, позволяя создавать продуманные образы. Коллекция выполнена из натуральных материалов, среди который можно увидеть струящийся шелк, тончайшую шерсть, высококачественный хлопок и лен, а еще полупрозрачную сетку — все материалы монохромны, но обладают богатством фактуры за счет переплетения или вышивки. Зрители увидели преобладание палитры черного цвета: от угольно-черного до антрацита. Комбинезоны с рукавами покроя кимоно отсылают к японской эстетике (им же «вторят» кандзаси – украшения для волос родом из Японии).

Меха Екатерина (Москва)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

На Московской недели моды бренд «Меха Екатерина» представил коллекцию «Меховое наследие». Бренд подчеркивает, что новая коллекция полностью соответствует современной повестке об осознанном, разумном потреблении, ведь приобретая шубу, каждый получает качественную, долговечную вещь, которая может прослужить нескольким поколениям. Особенно хотелось бы отметить разнообразие представленных моделей: можно было увидеть вязаные пальто, трендовые манишки, классические пальто, а также характерные для бренда изделия с инкрустацией.

Les Noms (Краснодар)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

В капсульной коллекции «Южные сны» краснодарского бренда Les Noms можно лицезреть собирательный образ разных народов нашей большой страны. Бренд презентовал мужские и женские стилизованные кимоно, блузы и брюки, платья и юбки, жилеты и ватники, идеально соответствующие активному ритму современной жизни. Дизайнер Анна Сергунова-Козырева исследует общность народов мира через формообразование костюма и ремесленные традиции. Отличительная особенность коллекции: ткани выполнены методом ручного ткачества на станках прошлого века и окрашены вручную минеральными красителями. Также использованы техники лоскутного шелкового шитья, филейной вышивки, техники люневильского крючка, вязание спицами. Изделия отличают удачная посадка, лаконичный крой, благородные цвета и оттенки.

Ermilov (Ermi) (Москва)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

В своей новой коллекции московский бренд Ermilov (Ermi) сделал акцент на сочетание уникальных эффектов омбре и деграде, подчеркивающих игру света и тени, при этом можно было наблюдать яркие и контрастные градиенты либо тонкие и деликатные. Сами образы прекрасно сочетаются друг с другом, создавая отличный casual-альянс. Коллекцию характеризуют изделия с комфортной посадкой, выполненные из высококачественных материалов. Цветовые сочетания представляют собой беспроигрышные варианты – серый, зеленый, черный. Стоит отметить, что при создании моделей бренд уделяет особое внимание изучению архивных эскизов, фотографий, реальных старинных костюмов XVIII–XX веков, выявляя самые интересные элементы и внедряя их в свои коллекции.

Ante Kovac (Москва)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Новая коллекция московского бренда Ante Kovac носит название Dragon Fly. Дизайнеры черпали вдохновение из глубокого культурного наследия Азии, что находит выражение в тех самых ярких цветах, а еще в сложных узорах и изысканных деталях. Коллекция включает элементы традиционной азиатской моды, такие как минимализм и конструктивизм, которые проявляются в сочетании различных фактур и создании новых форм.

Persve (Москва)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

Московский концептуальный бренд Persve утверждает, что каждая их коллекция — это диалог между архитектурной строгостью и чувственной небрежностью, и эта беседа протекает вне времени и трендов. Презентованная линейка просто отлично играет на контрастах: прозрачность и весомость, структура и текучесть, матовость и блеск. Сдержанные оттенки представлены в темных и светлых вариациях, например, игристый шампань идет следом за глубоким графитом. Расслабленные образы соседствуют с более четкими линиями, создавая при этом целостную картину. Кажется, философия гардеробной инвестиции с интеллектуальным подходом близка как никогда.

Yana Besfamilnaya (Москва)

© Фонд Моды

© Фонд Моды

© Фонд Моды

В новом сезоне московский бренд Yana Besfamilnaya предлагает перенестись в атмосферу южной Италии. В коллекции представлены легкие шелковые платки, которые можно носить и как топ, и как головной убор, плетеные корзины для неспешного похода на фермерский рынок, воздушные, струящиеся ткани, повторяющие игру летнего бриза – все те изделия, в которых приятно встречать рассветы и закаты у моря.

Во второй день Московской недели моды прошли лекции «Балет и мода», «AI для fashion-брендов: как взорвать соцсети без бюджета на креатив», показ фильма «Норсоян», «Русская традиция. Актуальность и вдохновение в современном мире». Спикерами лектория второго дня Московской недели моды стали Анатоль Вовк, историк моды, искусствовед, Мария Шевченко, владелец 3D-Couture, Анна Кива, стилист, декоратор, эксперт по стилизации и актуализации русского традиционного костюма.