Микронидлинг: что это за процедура и как сделать ее максимально эффективной

Микронидлинг — одна из самых популярных и в целом безопасных процедур в современной косметологии, которая направлена на омоложение, восстановление кожи и улучшение ее текстуры, в результате кожа становится более упругой, гладкой и свежей. Узнали у косметолога Лианы Давыдовой, кому подходит эта процедура, какие есть противопоказания и как получить от нее лучший эффект.

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Что такое микронидлинг

Микронидлинг — это метод аппаратного или мануального воздействия на кожу с помощью специального устройства с микроиглами (дермароллер или дермапен). Мельчайшие проколы запускают процесс регенерации, повышают эффективность косметических средств и активизируют выработку собственных омолаживающих компонентов кожи.

«Преимущество процедуры — ее натуральность: кожа обновляется за счет собственных ресурсов без введения инородных веществ. Это делает микронидлинг отличной альтернативой инъекционным методикам», — объясняет эксперт.

Кому подходит микронидлинг

Процедура подходит в любом возрасте, она эффективна при многих кожных проблемах: уменьшает морщины, подтягивает овал лица, стимулирует микроциркуляцию, придавая лицу здоровый оттенок, сокращает пористость и выравнивает рельеф кожи, запускает активное восстановление тканей, помогая уменьшить следы от акне.

А еще — способствует заживлению и разглаживанию кожи, возвращает утерянный тонус, делает кожу более упругой, улучшает эластичность, выравнивает тон кожи и борется с пигментными пятнами.

Кому процедура противопоказана

Несмотря на свою эффективность, микронидлинг подходит не всем.

«Не рекомендуется проводить процедуру, если у вас есть воспаления, активные высыпания и гнойничковые процессы, купероз (выраженные сосудистые сеточки на лице), обострение герпеса или онкологические заболевания. Беременным и кормящим мамам тоже стоит воздержаться от микронидлинга», — предупреждает косметолог.

Вот что еще нужно знать о процедуре.

Подготовьте кожу заранее

За неделю до процедуры откажитесь от кислотных пилингов и ретинола, чтобы избежать излишнего раздражения. Кожа должна быть здоровой и хорошо увлажненной.

Выбирайте качественные сыворотки

После микронидлинга кожа особенно восприимчива к активным компонентам, поэтому важно использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой, пептидами и витамином С. Избегайте агрессивных составов, таких как спирты и кислоты.

Следите за гигиеной

Если процедура проводится дома, дермароллер нужно тщательно дезинфицировать перед каждым использованием. В салонных условиях косметолог использует одноразовые или стерилизованные насадки.

Обеспечьте коже правильный уход после процедуры

После микронидлинга кожа будет чувствительной, поэтому избегайте солнца, не используйте декоративную косметику в течение 24 часов и наносите кремы с SPF.