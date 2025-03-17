Ювелирный дом Cartier создал немало культовых украшений, но особое место среди них занимает браслет Love. Этот лаконичный, но знаковый аксессуар появился в 1969 году благодаря дизайнеру Альдо Чипулло.

Браслет задумывался как символ вечной любви. Его форма напоминает наручники, а застежка требует специальной отвертки, без которой снять украшение невозможно. Именно этот элемент сделал браслет Love олицетворением нерушимых чувств: партнер, надевая его на руку любимого человека, мог оставить инструмент у себя.

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Легенды вокруг браслета лишь усилили его популярность. Говорят, что Cartier даже не продавали его одиноким людям. Сегодня Love остается одним из самых узнаваемых украшений, символизируя преданность и безупречный стиль.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.