Почему Донателла Версаче ушла из собственного модного дома

Итальянского модельера Донателлу Версаче вынудили уйти из собственного бренда Versace. Интервью с инсайдерами публикует Page Six.

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Известно, что в январе 2019 года компания Capri Holdings приобрела модный дом в рамках сделки стоимостью 2,1 миллиарда долларов. Тогда Версаче говорила, что надеется на плодотворное для империи партнерство. Однако продажи марки продолжали падать и в марте 2025 года главный исполнительный директор Capri Holdings Джон Айдол объявил, что Донателла Версаче уйдет с поста креативного директора бренда.

Место Версаче занял дизайнер Дарио Витале, который ранее работал в Miu Miu. При этом уточнялось, что экс-креативный директор Versace продолжит выполнять роль амбассадора бренда

Однако анонимные источники утверждают, что на самом деле дизайнера вытеснили из ее семейного бизнеса, которым она руководила почти 30 лет. По словам инсайдеров, преуменьшать значимость Версаче, которая сумела сохранить компанию после смерти ее брата Джанни, является большой ошибкой со стороны нынешнего руководства модного дома. В то же время Айдол назвал это решение «частью продуманного плана преемственности».

«Они пожалеют о том дне, когда сделали это... Без Донателлы не было бы Versace», — подчеркнул осведомленный источник из модной индустрии в разговоре с Page Six.

В 1980-е годы Донателла Версаче помогала своему брату Джанни Версаче выстраивать империю одноименного модного дома, а в 1997-м она возглавила его бизнес. На тот момент сестра основателя владела 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежало дочери Донателлы Аллегре.