Покупателям предложили часы по цене апартаментов в Москва-Сити

Россиянам предложили купить часы по цене апартаментов в Москва-Сити. Об этом «Ленте.ру» рассказали в сервисе CDEK.Shopping.

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В ассортименте платформы появились часы из платины люксового бренда BREGUET, ремешок которых выполнен из кожи аллигатора. Цена часов — 69 миллионов рублей, при этом таможенная пошлина составит еще восемь с половиной миллионов.

Известно, что в жилом комплексе «Башня Федерация», который расположен в деловом центре Москва-Сити, продаются однокомнатные апартаменты площадью 81 квадратный метр стоимостью 61 миллион рублей.

В январе сообщалось, что семья россиян отдохнет на Мальдивах по цене квартиры в центре Москвы.