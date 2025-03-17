Ирину Шейк прозвали Чубаккой из-за странного наряда
Образ модели насмешил публику. Ирина Шейк прошлась по подиуму на модном показе в Милане. Манекенщица продемонстрировала несколько луков из осенней коллекции Ferrari.
Один из нарядов Шейк стал мемом в Сети. Ирина позировала на подиуме в объёмной шубе из искусственного меха. Дополнением образа стали белая рубашка, красный галстук и макияж с алой помадой.
Из-за этой шубы пользователи Сети сравнили Ирину с Чубаккой из фильма «Звёздные войны».
«Дизайнеры позаимствовали реквизит у коллег?», «Самая красивая Чубакка в мире», «Тот случай, когда ей идёт быть даже Чубаккой», — пишут люди под снимками Шейк в соцсетях.