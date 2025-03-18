В Loewe сменится креативный директор

Ещё один уход: Джонатан Андерсон покидает Loewe
Перемены не заканчиваются! В этот понедельник Loewe сообщили, что Джонатан Андерсон уходит с поста креативного директора после 11 лет верной службы дому. Под его руководством бренд пережил потрясающий рост и, по словам главного исполнительного директора Паскаль Лепуавр, достиг новых высот, получив международное признание.
«Размышляя о последних 11 годах, я пришёл к выводу, что мне посчастливилось быть окруженным людьми с воображением, навыками, упорством и находчивостью, которые нашли способ сказать “да” всем моим безумно амбициозным идеям. Хотя моя глава подходит к концу, история Loewe будет продолжаться ещё много лет, и я буду с гордостью наблюдать за развитием этого удивительного испанского бренда, который я когда-то называл своим домом», — сказал дизайнер в своём заявлении.
Сидни Толедано, советник председателя правления и генерального директора LVMH Бернара Арно, считает Андерсона «одним из самых лучших» дизайнеров нашего времени.
«Его вклад в Loewe выходит за рамки творчества. Он создал богатый и эклектичный мир с прочными основами ремесла, которые позволят дому процветать ещё долго после его ухода», — сказал Толедано.
Новость появилась вскоре после презентации Loewe, которая состоялась 10 марта.
«Если в этом сезоне в Париже не было показа Loewe, то от посещения этой выставки Андерсона осталось неизгладимое впечатление», — написала Сара Моуэр из Vogue.
А за день до презентации Андерсон опубликовал в своём личном аккаунте несколько ретроспективных постов, которые многие восприняли как прощание с брендом.
Североирландский дизайнер был назначен креативным директором испанского дома роскоши, принадлежащего LVMH, в сентябре 2013 года. Андерсон создал одноимённый бренд JW Anderson в 2008 году и привлёк внимание Софи Брокарт, в то время старшего вице-президента LVMH fashion ventures, своей коллекцией мужской одежды осень-зима 2013. А в 2013 году LVMH приобрела миноритарную долю в бренде. В то же время Loewe искала своего следующего креативного директора после ухода Стюарта Веверса. В то время генеральным директором LVMH Fashion Group был Пьер-Ив Руссель, который сделал смелый шаг: доверил 29-летнему дизайнеру творческое руководство Loewe. Назначение Андерсона сопровождалось организационными изменениями: дизайн-студия была переведена из Мадрида в Париж, в то время как бренд JW Anderson остался базироваться в Лондоне.
Loewe претерпел значительные преобразования, которые принесли свои плоды. По оценкам Morgan Stanley, за время работы с Андерсоном объём продаж вырос с $251 млн в 2014 году до $1,093 млрд в 2024 году. Кто будет следующим и что он или она привнесёт в модный дом? Пока неизвестно!