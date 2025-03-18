В Loewe сменится креативный директор

Перемены не заканчиваются! В этот понедельник Loewe сообщили, что Джонатан Андерсон уходит с поста креативного директора после 11 лет верной службы дому. Под его руководством бренд пережил потрясающий рост и, по словам главного исполнительного директора Паскаль Лепуавр, достиг новых высот, получив международное признание.

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«Размышляя о последних 11 годах, я пришёл к выводу, что мне посчастливилось быть окруженным людьми с воображением, навыками, упорством и находчивостью, которые нашли способ сказать “да” всем моим безумно амбициозным идеям. Хотя моя глава подходит к концу, история Loewe будет продолжаться ещё много лет, и я буду с гордостью наблюдать за развитием этого удивительного испанского бренда, который я когда-то называл своим домом», — сказал дизайнер в своём заявлении.

Сидни Толедано, советник председателя правления и генерального директора LVMH Бернара Арно, считает Андерсона «одним из самых лучших» дизайнеров нашего времени.

«Его вклад в Loewe выходит за рамки творчества. Он создал богатый и эклектичный мир с прочными основами ремесла, которые позволят дому процветать ещё долго после его ухода», — сказал Толедано.

Новость появилась вскоре после презентации Loewe, которая состоялась 10 марта.

«Если в этом сезоне в Париже не было показа Loewe, то от посещения этой выставки Андерсона осталось неизгладимое впечатление», — написала Сара Моуэр из Vogue.

А за день до презентации Андерсон опубликовал в своём личном аккаунте несколько ретроспективных постов, которые многие восприняли как прощание с брендом.

Североирландский дизайнер был назначен креативным директором испанского дома роскоши, принадлежащего LVMH, в сентябре 2013 года. Андерсон создал одноимённый бренд JW Anderson в 2008 году и привлёк внимание Софи Брокарт, в то время старшего вице-президента LVMH fashion ventures, своей коллекцией мужской одежды осень-зима 2013. А в 2013 году LVMH приобрела миноритарную долю в бренде. В то же время Loewe искала своего следующего креативного директора после ухода Стюарта Веверса. В то время генеральным директором LVMH Fashion Group был Пьер-Ив Руссель, который сделал смелый шаг: доверил 29-летнему дизайнеру творческое руководство Loewe. Назначение Андерсона сопровождалось организационными изменениями: дизайн-студия была переведена из Мадрида в Париж, в то время как бренд JW Anderson остался базироваться в Лондоне.

Loewe претерпел значительные преобразования, которые принесли свои плоды. По оценкам Morgan Stanley, за время работы с Андерсоном объём продаж вырос с $251 млн в 2014 году до $1,093 млрд в 2024 году. Кто будет следующим и что он или она привнесёт в модный дом? Пока неизвестно!