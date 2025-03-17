Дуа Липа показала фото в откровенном декольте

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа показала архивное откровенное фото. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя звезда разместила кадр, посвященный итальянскому модельеру Донателле Версаче, которая покинула пост креативного директора одноименного модного дома.

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На фото исполнительница предстала вместе с дизайнером перед показом Versace. Липа позировала в ярко-розовом наряде, состоящем из облегающей юбки с высоким разрезом и укороченном топе без бретелей. При этом знаменитость продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

Ранее Дуа Липа снялась в купальнике для рекламы. Звезда позировала в кадре на фоне скал в черном изделии без бретелей и с вырезами по бокам.