Топ−3 главных бьюти-процедуры 2025 года

До недавних пор косметологические процедуры ограничивались чистками, пилингами, а также «уколами красоты», которые помогают значительно улучшить состояние кожи за счет введения филлеров в разные участки. Но из-за того, что многие дамы слишком увлеклись инъекциями и обзавелись чересчур перекачанными скулами и губами, остальные стали обходить косметологические кабинеты стороной. И совершенно напрасно. Сейчас вполне можно добиться заметного омоложения и подтяжки «уставшего» возрастного лица и без ботокса. Косметолог Елена Фикс в беседе с WomanHit перечислила топ−3 процедуры, которые можно смело называть трендами нынешнего года.

Микроигольчатый RF-лифтинг

Никаких инородных веществ и сывороток под кожу в процессе процедуры вам вводить не будут. Методика не подразумевает инъекций, но помогает стимулировать выработку коллагена и эластана за счет воздействия радиочастотного тока.

«Это приводит к улучшению упругости и омоложению кожи. RF-лифтинг подходит для любого типа кожи и позволяет подбирать глубину воздействия индивидуально, в зависимости от исходного состояния пациентки», — поясняет специалист.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг

Процедура давно зарекомендовала себя как лучшая альтернатива пластическим операциями по подтяжке лица. Она позволяет добиться четкого овала без разрезов и длительных реабилитаций. Кожа становится занчительно более упругой. Кроме того, SMAS отличный помощник при птозе (возрастном опущении лица, включая область верхнего века, скул и лба).

Малоинвазивные процедуры

«Это процедуры, объединяющие эксфолиацию (отшелушивание), вакуумную стимуляцию и гидратацию сыворотками. То есть обеспечивается комплексный уход за кожей, что позволяет бороться с признаками старения, отечностью и используется в программах для лечения акне и постакне», — говорит Елена Фикс.

К достоинствам вышеуказанных методик можно отнести не только ощутимый и долгосрочный эффект омоложения уже после первого сеанса, а также короткий период реабилитации, но и безболезненность процесса и минимум возможных побочных эффектов. При грамотном, профессиональном подходе косметолога, риск нежелательных последствий сводится к нулю.