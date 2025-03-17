Точно не пожалеете: топ−3 главных бьюти-процедуры 2025 года
До недавних пор косметологические процедуры ограничивались чистками, пилингами, а также «уколами красоты», которые помогают значительно улучшить состояние кожи за счет введения филлеров в разные участки. Но из-за того, что многие дамы слишком увлеклись инъекциями и обзавелись чересчур перекачанными скулами и губами, остальные стали обходить косметологические кабинеты стороной. И совершенно напрасно. Сейчас вполне можно добиться заметного омоложения и подтяжки «уставшего» возрастного лица и без ботокса. Косметолог Елена Фикс в беседе с WomanHit перечислила топ−3 процедуры, которые можно смело называть трендами нынешнего года.
Микроигольчатый RF-лифтинг
Никаких инородных веществ и сывороток под кожу в процессе процедуры вам вводить не будут. Методика не подразумевает инъекций, но помогает стимулировать выработку коллагена и эластана за счет воздействия радиочастотного тока.
«Это приводит к улучшению упругости и омоложению кожи. RF-лифтинг подходит для любого типа кожи и позволяет подбирать глубину воздействия индивидуально, в зависимости от исходного состояния пациентки», — поясняет специалист.
Ультразвуковой SMAS-лифтинг
Процедура давно зарекомендовала себя как лучшая альтернатива пластическим операциями по подтяжке лица. Она позволяет добиться четкого овала без разрезов и длительных реабилитаций. Кожа становится занчительно более упругой. Кроме того, SMAS отличный помощник при птозе (возрастном опущении лица, включая область верхнего века, скул и лба).
Малоинвазивные процедуры
«Это процедуры, объединяющие эксфолиацию (отшелушивание), вакуумную стимуляцию и гидратацию сыворотками. То есть обеспечивается комплексный уход за кожей, что позволяет бороться с признаками старения, отечностью и используется в программах для лечения акне и постакне», — говорит Елена Фикс.
К достоинствам вышеуказанных методик можно отнести не только ощутимый и долгосрочный эффект омоложения уже после первого сеанса, а также короткий период реабилитации, но и безболезненность процесса и минимум возможных побочных эффектов. При грамотном, профессиональном подходе косметолога, риск нежелательных последствий сводится к нулю.