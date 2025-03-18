Как правильно стирать спортивную одежду

В целом спортивную одежду рекомендуется надевать до трёх раз перед стиркой. И у этого есть веские основания.

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Раньше одежду для тренировок делали обычно из натуральных волокон, в основном — из хлопка. Сейчас же она по большей части производится из высокоэффективных синтетических тканей. Они справляются с повышенной влажностью, регулировкой температуры, обеспечивают хорошую воздухопроницаемость и помогают контролировать запах.

Исследования при этом показали, что даже после одного надевания спортивная одежда может содержать значительное количество бактерий. Полиэстер удерживает влагу, а также создаёт тёплую и влажную микросреду, которую любят бактерии.

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Когда одежда влажная, особенно из-за пота, бактерии в ней размножаются гораздо быстрее. Есть также непосредственная зависимость между количеством бактерий и интенсивностью запаха. С другой стороны, внедрение наночастиц серебра в волокна, обработка на основе эфирных масел, длительная антимикробная обработка и инновации в области структурных волокон делают одежду долговечнее, лучше борются с бактериями.

Так безопасно ли надевать спортивную одежду повторно? Это зависит сразу от нескольких факторов. От типа ткани (натуральные ткани способствуют размножению меньшего количества бактерий, вызывающих запах, чем синтетика), интенсивности упражнений и уровня потоотделения (при низкоинтенсивных упражнениях одежду носить без стирки можно дольше, чем при высокоинтенсивных), сезона (разумнее в прохладные месяцы, когда вы меньше потеете, стирать одежду реже), здоровья (особую осторожность при повторном ношении спортивной одежды нужно проявлять людям с кожными болезнями, ослабленным иммунитетом, склонным к кожным инфекциям).

Синтетическую одежду для тренировок или любую одежду, которую вы носите во время тренировок умеренной или высокой интенсивности, стирать нужно после каждого использования. Особенно важно это для одежды, которая контактирует с подмышками, пахом, ступнями.

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