Женщины с пирсингом сосков рассказали о неожиданных изменениях

Женщины, проколовшие соски, рассказали о ставших для них неожиданными изменениях в чувствительности груди. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Большинство женщин сошлись во мнении, что чувствительность сосков после процедуры повысилась.

"Как ни странно, у меня никогда не было особой чувствительности в сосках. Я где-то читала, что прокалывание может сделать их очень чувствительными, поэтому попробовал. Сработало! Хотя теперь ощущения в сосках меня раздражают в 99 процентах случаев", — NearlyNeedless, пользовательница Reddit.

Однако у некоторых грудь, наоборот, стала менее чувствительной.

"У меня соски просто онемели. Мне очень нравилось, как пирсинг выглядел, поэтому я носила его годами. В мае прошлого года я испугалась рака груди и убрала его из одной груди для скрининга, а потом убрала и из другой, потому что мне не понравилось, как выглядит украшение только с одной стороны", — vosianprince, пользовательница Reddit.

Многие девушки признались, что использовали пирсинг для коррекции втянутых сосков и повышения уверенности в собственной привлекательности.

"Они повысили чувствительность и сделали игру с сосками в постели гораздо более увлекательной для меня. Они также повысили мою уверенность в том, как выглядит моя грудь. У меня немного втянутые соски, и пирсинг исправил это. Проколы у меня уже 3 года, и у меня никогда не было с ними проблем. Я ношу титановые стержни, которые мне больше всего подходят. Говорят, что у них нет металлического привкуса", — justlurkingnjudging, пользовательница Reddit.

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