Эффективность патчей: мнение косметолога

В мире красоты патчи для лица давно завоевали популярность благодаря своей простоте в использовании и обещаниям мгновенного преображения. От прыщей и отеков до синяков и морщин – кажется, что эти маленькие наклейки способны решить практически любую проблему кожи. Но так ли это на самом деле? Действительно ли патчи так эффективны, как нам обещают, или это всего лишь очередной маркетинговый ход? "Рамблер" разобрался вместе с косметологом-эстетистом Фатимой Джумабаевой.

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Разнообразие патчей

Прежде всего стоит отметить, что патчи бывают разные. Существуют гидрогелевые, тканевые, силиконовые и даже патчи с микроиглами. Также бывают патчи для зоны вокруг глаз, для лба, межбровной зоны и локальные (если это патчи для прыщей). Их состав и механизм действия также различаются, поэтому и эффективность будет зависеть от конкретного продукта и проблемы, которую он должен решить. Фатима Джумабаева Косметолог-эстетист

Гидрогелевые и тканевые патчи: увлажнение и поверхностный уход

Это наиболее распространенный тип патчей. Такие патчи пропитаны активными ингредиентами и предназначены для увлажнения, питания и тонизирования кожи. Гидрогелевые патчи часто содержат гиалуроновую кислоту, коллаген, экстракты растений, витамины и другие полезные вещества. Они создают окклюзионный эффект, препятствуя испарению влаги с поверхности кожи и позволяя активным ингредиентам проникать в верхние слои эпидермиса.

Эффективность таких патчей зависит от состава и концентрации активных ингредиентов. Они могут помочь увлажнить кожу, уменьшить отечность, осветлить темные круги под глазами и разгладить мелкие морщинки. Однако стоит понимать, что эффект от гидрогелевых и тканевых патчей, как правило, поверхностный и кратковременный. Они не способны проникнуть в глубокие слои кожи и оказать существенное воздействие на морщины, пигментацию или другие серьезные проблемы. Фатима Джумабаева Косметолог-эстетист

Патчи от прыщей: локальное воздействие на воспаления

Патчи от прыщей обычно содержат салициловую кислоту, масло чайного дерева, экстракт центеллы азиатской и другие антибактериальные и противовоспалительные компоненты. Они предназначены для локального воздействия на воспаленные участки кожи, уменьшения покраснения, отечности и ускорения заживления прыщей

Они могут помочь уменьшить воспаление и ускорить заживление небольших прыщей. Однако при серьезных проблемах с кожей, таких как акне или розацеа, патчи от прыщей вряд ли будут эффективны. В таких случаях необходимо обратиться к врачу-дерматологу для назначения комплексного лечения. Фатима Джумабаева Косметолог-эстетист

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Патчи с микроиглами: домашняя мезотерапия

Патчи с микроиглами – инновационный продукт, который обещает более глубокое проникновение активных ингредиентов в кожу. Они содержат микроскопические "иголки", изготовленные из гиалуроновой кислоты или других биоразлагаемых материалов, которые переносят активные вещества в более глубокие слои эпидермиса.

По сути, патчи с микроиглами – это попытка создать безопасную и удобную альтернативу профессиональной мезотерапии в домашних условиях. В отличие от обычных патчей, патчи с микроиглами действительно могут доставить активные вещества в более глубокие слои кожи, что теоретически должно повысить их эффективность. Однако стоит учитывать, что концентрация активных ингредиентов в таких патчах, как правило, ниже, чем в профессиональных мезотерапевтических препаратах. Кроме того, глубина проникновения микроигл ограничена, поэтому они не могут доставить активные вещества в самые глубокие слои дермы. Фатима Джумабаева Косметолог-эстетист

Тем не менее патчи с микроиглами могут быть эффективны для увлажнения кожи, уменьшения мелких морщин, осветления пигментации и улучшения общего тонуса кожи. Важно выбирать патчи от проверенных производителей и с хорошим составом, содержащим гиалуроновую кислоту, кофеин, ниацинамид, салициловую кислоту, пептиды и другие полезные ингредиенты.

Стоит ли покупать патчи от всего и для всего

Прежде чем покупать патчи, обещающие избавить вас от всех проблем с кожей, стоит задать себе несколько вопросов.