Модель Джиджи Хадид снялась в купальнике для рекламы бразильского бренда Havaianas. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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Знаменитость предстала перед фотографом в розовом топе и цветных шортах, демонстрируя накачанные ноги и пресс. Зезда надела оранжевые сланцы, а из украшений выбрала золотые серьги. Стилисты уложили ее волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте Джиджи Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого наряда. Она посетила презентацию духов Rabanne в Нью-Йорке в длинном струящемся платье желтого цвета.