Владелец бренда одежды FG рассказала о своем пути к успеху

Как начать фэшн-бизнес с нуля и в итоге открыть магазин своей одежды в центре Новосибирска? Откуда черпают вдохновение российские производители модных луков? Об этом светскому обозревателю BFM-Новосибирск Ирине Мжельской рассказала владелец бренда FG Ольга Шилина.

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– Я знаю, что изначально у вас была совсем другая профессия, а изготовление одежды зарождалось как хобби. И вот сейчас мы находимся в таком прекрасном магазине – красиво оформленном, с шикарными коллекциями. Как произошли эти изменения?

– Действительно, по образованию я бухгалтер. Но всегда любила красиво наряжаться, а когда моя дочь начала петь, то принялась делать концертные костюмы для нее. Подходила к этому занятию с полной творческой отдачей. Сама придумывала образы, покупала материалы и создавала наряды. И однажды познакомилась с девушкой, которая на тот момент работала в ремонте одежды.

Вообще, я большая любительница что-нибудь переделывать, улучшать, и когда задумала в очередной раз подшить какую-то вещь, то обратилась к этому человеку. Она мне помогла один раз, затем второй. Как-то раз я купила замечательный шелк Dolce & Gabbana с рисунком гортензия, и мы сшили настолько красивое платье, что мой супруг, посмотрев на результат, прямо спросил – не хочется ли мне заняться этим делом всерьез?

– Я предложила Катерине стать моим бизнес-партнером. От меня – финансовые вложения и идеи, от нее – руки и душа. И на первом этапе именно она кроила и шила все наши изделия.

Сначала была идея открыть ателье – для тех, кто хочет качественную одежду по индивидуальному заказу. Но в итоге реализовать ее не получилось, а вот создать свой бренд, как вы видите, удалось.

– Как началась эта уже полностью целенаправленная работа? Какой путь вам пришлось пройти?

– Первоначально мы попытались сразу же закрепиться в Новосибирске, арендовав помещение в бизнес-центре на улице Серебренниковской. Но это было не совсем удачное решение – не первая линия, без отдельного входа и с высокой оплатой. При этом фэшн-ателье подразумевает огромные вложение в рекламу для привлечения клиентов – иначе о тебе никто не узнает, даже если ты мегаталантливый специалист.

Таким образом, идея ателье плавно перетекла в сторону магазина. В Бердске у нас уже было свое помещение, что означало упрощение старта производства. Поэтому и магазин мы решили открыть там же.

Как показало время, это было верным шагом. Переезд туда с Серебренниковской послужил настоящим толчком для нашего развития. Мы закупили больше оборудования, появилось несколько рабочих мест – и всё это не в съемном помещении.

– Каким образом вы в итоге вернулись в центр Новосибирска?

– Я всегда мечтала о магазине на Советской, мне визуально очень нравится это место. И когда я случайно увидела на «Авито» объявление об аренде, то среагировала очень быстро. Сомнений не было, и всё сложилось наилучшим образом.

– Ваш бренд FG – какова история его появления? Что означают эти буквы?

– Это сочетание мы выбирали очень долго. Признаюсь, мы подошли к делу с дизайнерской точки зрения. Лично я не люблю всякие острые фигуры вроде треугольников и квадратов и обожаю округлости. Для выбора букв мы испробовали много вариантов, определяя, как они смотрятся рядом друг с другом.

В результате остановились на варианте FG, который можно расшифровать как fashion game – модная игра, игра в моду – звучит прикольно и выглядит еще лучше. Эта комбинация нам показалась наиболее удачной.

Наш бренд, безусловно, подходит той, для кого мы работаем – женщине, любящей и ценящей индивидуальность, качество, комфорт и, конечно, любовь к моде.

– Где вы берете вдохновение на создание своих луков? Какими брендами восхищаетесь?

– Насчет вдохновения – всё просто. Оно витает вокруг нас, нужно лишь взять – это семья, путешествия и, конечно, насмотренность от моих брендов-фаворитов. Это именно не стремление обладать конкретной вещью, а общее удовольствие от просмотра коллекций. Среди них могу выделить Prada, Miu Miu, Dior, Chanel и Victoria Beckham.

– Каким образом вы создаете ваши коллекции одежды? Кто именно отвечает за дизайн и разработку, как происходить весь процесс?

– Все модели, которые вы до сегодняшнего дня могли купить в нашем магазине, возникали только в моей голове. Дизайнерские идеи принадлежат мне, а затем мы с командой доводим их до воплощения, прорабатывая различные детали – например, какие должны быть карманы, круглые или квадратные, какая обработка тканей и так далее.

Но со следующей коллекции мы впервые решили попробовать сотрудничество с профессиональным дизайнером. Который по нашему техзаданию, с учетом всех наших пожеланий отрисовал в цветах и моделях нашу предстоящую коллекцию весна-лето. Она пока еще не отшита и находится на стадии работы конструктора. Тот сейчас изготавливает лекала и в соответствии с ТЗ рассчитывает нюансы, такие как вид швов – московский, закрытый, оверлок или что-то еще. И прочие аспекты, включая тип тканей.

– Кстати, о тканях. Где вы их закупаете и испытываете ли какие-либо проблемы с поставками?

– Много где пробовали брать, но сейчас у нас итальянский поставщик. Наше производство предполагает микрозакупки натуральных тканей – единственное, что мы покупали в большом метраже, это регулярные трикотажи и хлопки, тоже итальянские. Минус больших заказов заключается в том, что их приходится делать очень заранее, примерно за полгода. Выбрать тип ткани, расцветки, сделать заказ на сотни метров и ждать.

Маленькие тиражи, буквально до 15 метров, также поступают от итальянского поставщика, только значительно быстрее. Хотя ткань получается очень дорогой. Вследствие этого некоторые изделия были созданы в единственном экземпляре, что делает их поистине уникальными.

Российские ткани мы не используем. Санкции в конечном итоге не сильно повлияли на ситуацию. Цены и доступность сырья остались практически на прежнем уровне.

На рынке более чем достаточно, например, хорошей турецкой ткани, но турки работают с крупными поставками от километра. Мы посещали различные текстильные ярмарки, в том числе в Европе и Москве, и видели неплохую продукцию из Узбекистана. Однако их цветовая гамма нам не совсем подходит.

– Как по-вашему, российские бренды и дизайнеры сейчас уже набрались опыта, чтобы конкурировать с европейскими производителями?

– Несомненно. У нас, русских, хватает фантазии, да и размах мы любим. Вот только непросто менять сложившийся порядок. И самое сложное – заявить о себе, чтобы на тебя и твою продукцию обратили внимание.