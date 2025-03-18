Сын Шварценеггера снялся в откровенной фотосессии

Сын актера Арнольда Шварценеггера, Патрик, принял участие в откровенной фотосессии со своей невестой Эбби Чемпион. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© Соцсети

31-летний Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион стали лицами новой рекламной кампании бренда Skims, который принадлежит Ким Кардашьян. На одном из кадров актер позировал полностью обнаженным с букетом белых роз в руках. Модель предстала перед камерой в кружевном комплекте белья. Невеста Шварценеггера была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

© Газета.Ru

Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион начали встречаться в 2015 году. В 2022-м они снялись для журнала Vogue, где модель позировала в белом платье, тогда поклонники решили, что влюбленные тайно поженились, однако они опровергли эти домыслы. Сын актера подчеркивал, что Эбби давно стала его самым близким человеком, с которым он готов провести всю жизнь. А в декабре 2023 года Патрик сделал ей предложение.

Арнольд Шварценеггер в 1986 году женился на тележурналистке Марии Шрайвер, в браке у них родились четверо детей: помимо Патрика, они воспитали дочерей Кэтрин и Кристину, а также сына Кристофера. У актера также есть внебрачный сын Джозеф от домработницы Милдред Патрисии Баэны.