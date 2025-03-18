Самые модные цвета весны 2025 года

Какие модные цвета будут в тренде весной 2025 года и как создать стильные образы в этих оттенках, чтобы выделиться из серой толпы, рассказывает Super.

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Модные цвета весны 2025 с фото

Зима была довольно сдержана на эмоции: серый, шоколадный, бургунди полюбились нам своей универсальностью, спокойствием и уютом. Как бы то ни было, бренды допускали присутствие в образах более жизнерадостных оттенков вроде бледно-розового, сливочно-жёлтого и нежно-голубого, намекая на модные цвета весна 2025. С потеплением курс был окончательно взят на пастельную палитру.

Тотальное увлечение строгими цветами сменилось страстью к лёгким свежим воздушным оттенкам. Наивно? Супер! Пришло время изменить свой стиль, позволив себе стать немного легкомысленной, не теряя при этом элегантности. Наравне с припылёнными тонами большим почётом у дизайнеров пользуются яркие и сочные палитры. Весна 2025 обещает быть пёстрой и запоминающейся. При этом не стоит забывать, что базовые вещи, которые есть в гардеробе любой девушки, отлично сочетаются с трендовыми игривыми оттенками.

Мокко мусс (Mocha Mousse)

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Первое, что приходит на ум при разговоре о том, какой цвет в тренде 2025, — это Mocha Mousse, который институт цвета Pantone объявил оттенком года. Тем не менее в тёплый сезон нежно-шоколадный делает маленький шаг назад, предоставляя право покрасоваться более жизнерадостным «коллегам», но при этом оставаясь основой из основ. Жакет, мини-юбка, брюки, тренч — эти базовые вещи в мягком коричневом оттенке впишутся в любой образ.

Сливочное масло (Butter Yellow)

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Звезда оттенка сливочного масла взошла в 2024-м и в текущем году сияет ярче прежнего. Бренды сочиняют ему оды, предлагая одеваться в нежно-жёлтый с ног до головы или комбинировать его с другими цветами. Особенно выигрышными в новом сезоне считаются союзы нашего героя с небесно-голубым, розовым, серым и коричневым. Чтобы поддержать тренд 2025, вы можете пополнить гардероб всего одной позицией в данном оттенке, например, кардиганом или поло.

Нежно-розовый (Baby Pink)

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Наигравшись с броским Барби-кором, дизайнеры немного успокоились и обратили свои взоры к приглушённым оттенкам розового. Сахарная вата или баблгам? А можно и то, и другое! Припылённая гамма особенно хорошо раскрывает актуальную эстетику «пилатес герл» с её стремлением к нежным стрейчевым вещам. Сочетать этот цвет предлагается с более «серьёзными» соседями по палитре, вроде чёрного, шоколадного, хаки.

Небесный голубой (Icy Blue)

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Эфирный, воздушный, невесомый — какой бы эпитет вы ни подобрали к небесно-голубому, но всё сводится к одному — к той самой невыносимой лёгкости бытия. Особенно атмосферно оттенок смотрится на полупрозрачных тканях. Можно долго рассуждать о том, с какими цветами его сочетать, но лучше надеть струящееся платье в пол, добавить золотые украшения и летящей походкой ворваться в новый день.

Фисташковый (Pistachio)

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Ещё один цвет весны 2025 — зелёный. Хозяйка года Древесная Змея рекомендует носить все его полутона, но фисташковый кажется наиболее универсальным, свежим и нежным. Здесь сплелись воедино и тренд на естественные оттенки, и мода на пастельную палитру. В пару ему ставим такие же приглушённые цвета — кремовый, дымчатый, пыльную розу. И да, сразу напрашиваются ассоциации с главным летним лакомством — мороженым.

Мандарин (Tangerine)

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Для кого-то мандарин или клементин, а для других — бархатцы. Яркий оранжевый цвет — залог хорошего настроения и напоминание о том, что за весной следует лето. А ещё это история о красочных закатах, которые вот-вот начнут нам показывать. Что касается стилизации, то только на первый взгляд кажется, что сочно-цитрусовый привередлив, а на деле прекрасно смотрится в тандеме с фиолетовым, чёрным, молочным, зелёным.

Красный (True Red)

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Алый лишь на время уступил пальму первенства винному. С потеплением красный стал позиционировать себя как модный цвет весны 2025. Уверенно и решительно он вновь появился на подиумах (хотя полностью оттуда никогда и не уходил). Особая любовь этой весной у алого случилась с белым: что ж, приём колор-блокинг никогда не подводил.

Лазурный (Cerulean)

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Несмотря на небывалую популярность небесно-голубого, ему на пятки наступает лазурный. Поначалу ему предрекали титул фаворита весны 2025, но всеобщая жажда нежности выдвинула на первый план пастельные оттенки. И тем не менее яркий голубой — безусловный тренд 2025. Он может идти как в тандеме с такими же сочными цветами (например, с мандариновым), так и с более сдержанными вроде белого и конфетного.

Золото (Gold)

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Не всё то золото, что блестит, и вместе с тем золота много не бывает. Пайетки, люрекс, металлизированные ткани (особенно с жатым эффектом) — весна заставляет не только цвести, но и сиять. Вы можете выбрать атласную юбку в бельевом стиле или струящуюся блузу с бантом на шее, а можете ограничиться деталями — как насчёт золотистой сумки или аккуратных лодочек?

Бургунди (Burgundy)

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Винный восседает на троне уже не первый сезон. И вроде поднадоел, но и расстаться с ним сложно — настолько благородное, аристократическое у него происхождение. Не говоря уже о его покладистом характере: готов составить компанию любому оттенку. Берите на вооружение актуальные тандемы — с розовым, сливочным жёлтым и небесно-голубым, которые придадут образу свежести.