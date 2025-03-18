Актер турецких сериалов вышел на подиум Московской недели моды

Московскую неделю моды посетил звезда турецких сериалов Ураз Кайгылароглу. Один из самых популярных актеров приехал в российскую столицу поддержать своего соотечественника дизайнера Эмре Эрдемоглу (Emre Erdemoğlu). На показе он появился в качестве модели.

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Ураз Кайгылароглу снимался в таких сериалах, как «Спрячь меня» и «Дочь посла». В 2020 году на премии «Золотая звезда» он был удостоен звания «Самого уважаемого киноактера года», а уже год спустя стал победителем премии в области кинематографии Yeditepe Dilek Awards в номинации «Лучший актер года».

Турецкий дизайнер на Московской неделе моды представил свою первую женскую линейку. Капсулу он разделил по цветам на несколько блоков – коралловый, синий, изумрудный и коричневый. Актер закрывал показ и вышел вместе с автором коллекции в одинаковых кожаных костюмах.

Турецкий бренд Emre Erdemoğlu не первый раз принимает участие в Московской неделе моды. Главным материалом коллекции стала кожа во всевозможных проявлениях – от более привычных плащей до менее ожидаемых брючных костюмов. Интересное дополнение образов: меховые детали – объемные сумки и не менее объемные рукава.

Московская неделя моды выходит на финишную прямую. Впереди заключительный день работы. В расписании этого сезона 90 показов 200 брендов из России, Китая, ЮАР, Армении, Таджикистана, США и других стран.