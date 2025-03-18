Дизайнер выпустила сумку с надписью «дочь Путина»

Российский дизайнер Джозефинна выпустила сумку с надписью «дочь Путина» и вызвала ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В размещенном видео модель продемонстрировала на камеру изделие, выполненное из бархатного материала черного цвета. На опубликованных кадрах видно, что, помимо упомянутой надписи, на задней стороне изделия присутствует изображение Кремля, изготовленное из сияющего бисера.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу данного дизайна.

«А для иноагентов коллекция будет?», «Я бы отдала все деньги мира за такую сумку», «Сумка, которая вызывает кучу эмоций», «Когда шутки стали явью», «Жаль, что не смогу такую купить. На границе отнимут», «За такое точно не посадят?» — писали они в комментариях под роликом.

В ноябре прошлого года дизайнер Джозефинна предлагала покупателям сумки с надписью «агент Кремля» за 90 тысяч рублей.