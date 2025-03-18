В TikTok набирает популярность новый гастрономический тренд – финики с маслом. Этот простой десерт покоряет пользователей своей текстурой и вкусом, напоминающим соленую карамель.

Готовится снэк легко: из финика удаляется косточка, на её место кладется кусочек сливочного масла, затем все слегка подсаливается. Многие отмечают, что остановиться на одном невозможно.

Ученые объясняют этот феномен «точкой блаженства» – сочетанием сладости, солености и жирности, которое стимулирует выработку дофамина. Поэтому финики с маслом вызывают почти зависимость.

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Кроме того, десерт содержит витамины и микроэлементы, а жиры помогают их усваивать. Однако из-за высокой калорийности увлекаться не стоит.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @kakza4empo4emu.