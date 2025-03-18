Как и с чем носить обувь с квадратным носом

Эта весна обещает быть четкой во всех смыслах — так, например, она приносит в моду структурность, геометрию и ретро-нотки. И квадратные носы в обуви — один из главных трендов сезона. Этот дизайн сочетает смелость, комфорт и эстетику 90-х, создавая современный, но в то же время винтажный образ. Модные дома и дизайнеры предлагают самые разные вариации: лоферы, ботильоны, балетки, сандалии и элегантные туфли с четкими углами.

Почему квадратный нос так радостно подхватили буквально все? Во-первых, он дает удобство — пальцы не сжаты, как в заостренной обуви. Во-вторых, он делает образ эффектным — даже простая пара выглядит более выразительно и архитектурно. А в-третьих, он универсален — вписывается и в классические, и в дерзкие, авангардные луки. Вот пять советов стилиста Маши Ведерниковой, которые помогут сделать этот тренд частью вашего гардероба.

Балетки с квадратным носом — стильный микс ретро и элегантности

Балетки — маст-хэв весны 2025, и в квадратной форме они выглядят еще более утонченно и современно. Особенно актуальны модели с тонкими ремешками, на низком каблуке или с острым вырезом по бокам.

«Сочетайте кожаные или сатиновые балетки с джинсами и блейзером для стильного городского образа, носите с платьями длины миди — они добавляют женственности, но без излишней "кукольности», — объясняет эксперт.

Квадратные лоферы — удобство и стиль для повседневной жизни

Лоферы с квадратным носом — это практичность в сочетании с модным акцентом. В этом сезоне актуальны модели на массивной подошве, с золотыми цепями или с минималистичным дизайном в стиле old money.

Комбинируйте их с широкими брюками — получится элегантный офисный образ, носите с плиссированными юбками и объемными рубашками для расслабленного, но стильного аутфита, добавьте высокие носки или гольфы — это модный прием, который придает образу интересную игру фактур.

Туфли с квадратным носом — ретро-гламур и женственность

Тут, в первую очередь, устойчивый каблук, ремешки вокруг щиколотки и четкие линии.

«Туфли-лодочки с квадратным носом отлично сочетаются с платьями-футлярами и костюмами в стиле минимализм. Для расслабленного образа попробуйте мюли с квадратным носом и джинсы-клеш. Обратите внимание на металлизированные оттенки — серебристые и золотые туфли придадут свежести и шика», — говорит стилист.

Босоножки с квадратным мысом — эффектный акцент для весны и лета

Легкие босоножки на каблуке или плоском ходу с квадратным мысом выглядят очень изящно, особенно если дополнены тонкими ремешками. Надевайте их с летящими платьями, чтобы создать гармоничный контраст между мягкими тканями и геометричной обувью, сочетайте с бермудами или легкими льняными брюками — это свежо и элегантно.

Ботильоны с квадратным носом — стильное решение для весны

Квадратные носы отлично вписались и в мир ботильонов — в моде модели с четкими линиями, укороченным голенищем и каблуком-столбиком. Носите их с джинсами прямого кроя или слегка расклешенными — такой вариант делает образ стильным и вытянутым, с короткими юбками и плотными колготками — получится утонченный образ в духе 60-х, или с платьями миди и тренчами — элегантный, но не скучный вариант для весны. Кстати, если хотите, чтобы ноги выглядели длиннее, выбирайте ботильоны в тон к брюкам или колготкам — это создаст эффект цельного силуэта.