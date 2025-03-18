Дизайнер рассказала о возвращении в моду старого тренда

Наиболее актуальны джинсовые, кожаные и модели с драпировкой.

Для невульгарного образа рекомендуется сочетать короткий низ с многослойным верхом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Сара Мегре.

«На самом деле мини-юбки очень актуальны. Но есть, конечно же, свои нюансы. То есть актуальны не все мини-юбки. Сейчас есть определённый крой, определённый стиль, которые являются актуальными. И, конечно же, нужно выбирать то, что сейчас трендово. Например, это джинсовые юбки, это кожаные юбки, юбки с драпировкой. Это вот прям основные хиты. И если у нас, извините, открыты ноги, то, соответственно, нужно как-то прикрыть вверх. В первую очередь, это многослойность. Например, футболка, поверх неё рубашка такая достаточно объёмная, заправленная в эту мини-юбку, и сверху удлинённый пиджак. Будет прям очень красиво, при этом вообще ни разу не вульгарно. А если ещё плотные колготки надеть, то прямо здесь и сейчас по Москве можно будет прогуляться».

Ранее депутат Гордумы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко предложил девушкам чаще надевать мини-юбки для повышения рождаемости в стране.