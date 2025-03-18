Какие вещи не стоит носить после 45 лет

И после 45 можно выглядеть элегантно и утонченно, но, увы, к этому возрасту многие дамы успевают обзаводиться дурными привычками в выборе повседневных и праздничных образов. Ну или просто продолжают донашивать свои вещи со студенческих времен, не подозревая, насколько нелепо и неуместно они смотрятся. Стилист Светлана Шеберова в беседе с WomanHit перечислила основные тренды, от которых уже после 40 нужно постепенно отказываться, отдавая предпочтение более спокойной одежде, не бросающейся в глаза и не вызывающей недоумение слишком кричащими принтами.

Эксперт особо отметила, что не менять свой гардероб глобально в плане стиля вполне могут женщины, чья фигура позволяет носить любимые ранее обтягивающие платья, брюки, блузы с декольте. Но если пропорции уже не те, что в молодости, придется прятать несовершенства, грамотно подбирая новые варианты. А вот и общие рекомендации для всех леди 45+, независимо от телосложения и типажа.

Крупные принты

Это в юности все простительно. Можно носить сарафаны в крупный горох, брюки в клетку и выглядеть при этом привлекательно и модно. С возрастом такие рисунки должны постепенно покидать ваш гардероб.

«Крупные принты часто делают фигуру очень массивной и визуально ломают пропорции. Если все-таки вы любите принты, пусть они будут более размеренные, сочетайте их с лаконичными однотонными вещами и выбирайте не очень масштабно яркие и большие рисунки», — советует стилист.

Декольте и мини

Еще два несоответствующих элегантному возрасту тренда, которые производят странное впечатление. Даже если вы в «активном поиске», едва ли получится закадрить достойного мужчину с помощью слишком вызывающей одежды.

«Поэтому длинные юбки и платья чуть ниже колен будут создавать то самое верное впечатление. Они и фигуру вашу покажут, и подчеркнут красоту ваших ног и бедер», — поясняет эксперт.

«Бабушкины» варианты

Светлана уверена, что нарочито старящие вещи вроде свитеров, кофточек, блуз с ярким декором в виде страз, бусин, вышивки, добавят к возрасту приличное количество лет. Сюда же отнесем аксессуары с большим принтом. Те же колготы с рисунками или в сетку оставьте для молодежи. Им простительны любые излишества, но после 45 к выбору даже мелочей нужно относиться предельно аккуратно.