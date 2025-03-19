Бьюти-новинки марта 2025

Со сменой сезона принято менять свой уход за кожей лица. Весной мы переходим к более легким текстурам и выбираем продукты, которые активно защищают эпидермис от перепадов температуры после зимних холодов. Например, офиопогон (корень японской лилии) предотвращает высыпание на коже, продлевает периоды ремиссии, снижает чувствительность кожи, и моментально и комфортно облегчает состояние кожи. Компонент отлично работает в составе с Мадекассосидом и Витамином В12, центеллой азиатской и ниацинамидом.

Также, выбираем кремы, состав которых направлен для ежедневного ухода за зрелой или преждевременно состарившейся чувствительной кожей. Формула таких продуктов, богатая керамидами и пробиотиками, повышает уровень липидов и восстанавливает микробиоту, что способствует восстановлению барьерной функции, и повышает сопротивляемость кожи влиянию негативных факторов внешней среды. Лечебные ингредиенты с успокаивающим и антигистаминным действием уменьшают зуд, покраснение и воспаление, и постепенно нормализуют состояние чувствительной кожи. Берем на заметку, что “клеточное масло” плодов дикой оливы способствует омоложению кожи и разглаживанию морщин.

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Конечно, перед нанесением крема важно использовать сыворотку для лица. Здесь тоже выбираем активные компоненты в составе. Кстати, экстракт хауттюйнии, известный своими противовоспалительными свойствами, уменьшает раздражения и покраснения, улучшает общее состояние кожи. В сочетании с пантенолом (витамин В5) и аргинином ускоряет регенерацию клеток и укрепляет кожный иммунитет. Кроме того, пантенол эффективно увлажняет и смягчает кожу, а аргинин, являясь аминокислотой, улучшает микроциркуляцию в клетках и способствует их питанию.

В завершении ухода за кожей лица можно воспользоваться гидрогелевыми патчами для зоны под глазами. Там очень чувствительная и тонкая кожа, которая требует особого внимания и увлажнения. Советуем обратить внимание на патчи с экстрактом зеленого чая с пептидами. Они напитают и увлажнят кожу, а также отлично справятся с отеками, если заранее убрать баночку в холодильник.

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Кожа тела также страдает от перемены температуры и может сохнуть. Тем более, когда отопление в квартирах еще включено, в домашней среде воздух очень сухой, что усугубляется жесткой водой. Поэтому, отдает предпочтение увлажняющим гелям для душа с натуральным ухаживающими маслами. Не забываем и об уходе за деликатной зоной, выбирая мягкие очищающие пенки для интимной гигиены.

Не меньше подвергаются воздействиями внешней среды волосы. Часто можно заметить, что ухаживаешь, ухаживаешь за своей шевелюрой, а волосы будто не хотят принимать ухаживания. Здесь важно подобрать средства, которые подходят не только по типу волосы, но и соответствуют времени года. Интересно, что особый уход необходим кудрявым волосам, которые и без того от природы пористые. Мягкое очищение, интенсивное увлажнение и идеальная фиксация – идеальное комбо. Поэтому выбираем шампунь, который деликатно очищает и увлажняет, не нарушая структуру локонов, сохраняя их эластичность и упругость. Основные преимущества кондиционера для волос заключаются в интенсивном питании и восстановлении, укрощении пушистости и облегчении расчесывания. Не добиться красивых локонов для стайлинговых средств, например, геля, который подчеркнет завитки и сохранит их форму, обеспечит фиксацию без эффекта склеивания, увлажнит и укрепит волосы.

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Ну и как же не порадовать себя бьюти-процедурами. С приходом весны так хочется “почистить перышки”, выходя из зимней спячки. Тем более, нас радуют новинками. В салоне “Пальчики” представили ультрамодную коллекцию гель-лаков и новую технику при которой покрытие выглядит полупрозрачным, словно окутанным дымкой. Восемь полупрозрачных оттенков – от дымчато-розового и размытого бежа до туманного голубого и нежной мяты – создают эффект легкости и естественного сияния, словно покрытые тонкой мыльной пленкой.

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Еще одна новость: на российском рынке появился новый бренд в категории ежедневного ухода. Бренд вдохновлен Бразилией – страной свободы, ярких улыбок и контрастов. Здесь царит многообразие природы, эмоций и красоты. Именно в Бразилии придумали слово для неприлично жаркого солнца — Solzão. И это солнце поможет засиять красоте миллионов женщин, ведь с Solzão быть ярче – проще, чем кажется. Solzão дебютировал с яркой коллекцией гелей-уходов для душа, которые помогут разнообразить ежедневную рутину яркими ароматами и обеспечат коже тела увлажняющий уход с клинически подтвержденной эффективностью.

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На фото представлены: успокаивающий и снимающий раздражения крем для лица Aquatherm skeyndor sos relieving cream; крем для лица Aquatherm Age Signs cream; шампунь, кондиционер и гель-стайлинг для волос «Кудрявый метод» Сакура; Увлажняющий гель для душа парфюмированный Шаматха Pravilnaya Kosmetika; очищающая пенка для интимной гигиены Белая лилия и клевер Pravilnaya Kosmetika; гидрогелевые пептидные патчи для глаз с экстрактом зеленого чая Lifecode; Спрей сыворотка мультивитаминная Lifecode; крем для лица Pogonia Cica Moisture Repair Cream с центеллой азиатской; гель – лак Bubble Bubble от Bandi.