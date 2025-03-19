Кайли Дженнер снялась в латексных нарядах для рекламы

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенных нарядах для рекламы собственного модного бренда Khy. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

27-летняя предпринимательница предстала на размещенных кадрах в латексных платьях черного и белого цвета на тонких бретелях. В то же время Дженнер отказалась от бюстгальтера.

© Соцсети

© Соцсети

При этом звезде сделали укладку с завитыми в локоны волосами и яркий мейкап. На кадрах знаменитость позировала, сидя в кабриолете BMW.

Ранее в марте Кайли Дженнер показала грудь в откровенном латексном наряде. Предпринимательница показала снимок, на котором предстала в откровенном платье красного цвета.