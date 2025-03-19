Откровенный наряд плюс-сайз-блогерши сравнили в сети с простыней

Бывшая модель Playboy Нина Вулли показала откровенный наряд своей подруги, плюс-сайз-блогерши Лоры Морган, и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на общей странице девушек в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, инфлюэнсерша предстала перед камерой в облегающем платье серого цвета. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено высоким разрезом до талии, а его верх частично обнажает ее грудь.

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Пользователи сети разделились во мнениях по поводу наряда Морган. Некоторые из них сравнили его с простыней.

«Ты очень плохая подруга, раз позволяешь ей в таком виде выходить на улицу», «Почему она одета в простыни?», «Мы, конечно, не осуждаем, но признаем, что это выглядит не очень красиво», «Кому нужны враги, если у тебя есть такие друзья?», «Это платье ей не идет», «Ужасно», — высказывались они.

В январе сообщалось, что популярная австралийская модель и блогерша Эм Дэвис в откровенном наряде пришла на собственный девичник.