Выбираем трендовые головные уборы из прошлого

Долой шерстяные теплые шапки, которые и так порядком надоели за зиму. Самое время выбрать красивый головной убор на весну. Устойчивая теплая погода наступит только через несколько недель, а значит есть время помодничать в интересных шляпках, которые в этом сезоне будут особенно актуальны. Стилист Анна Савельвева в беседе с WomanHit перечислила самые оригинальные варианты, которые ворвались в современные тренды из далекого прошлого. Возможно, вам даже покупать головной убор не придется, ведь многие из них носили еще наши мамы и бабушки, и даже дедушки. Проводим ревизию старых сундуков и антресолей, примеряем, и идем покорять мир.

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Береты

На аккуратной женской головке этот символ французской богемной культуры 60-х годов всегда смотрится выигрышно. В зависимости от формы лица, длины волос и опираясь на другие составляющие образа, можно подобрать береты из разных материалов (фетр, шерсть, велюр, бархат, хлопок), различного размера и кроя. Классический вариант предполагает наличие «хвостика», но сейчась отшивают и модели без него, а также с помпонами и кисточками.

Ковбойские шляпы

Брутальные шляпы с загнутыми небольшими полями идеально садятся и на прекрасных леди. Само собой, носить такой головной убор можно только с соответствующими предметами гардероба. С туфлями-лодочками и строгим жакетом шляпа едва ли будет гармонировать, а с курткой из денима или замши, брюками-клеш и массивными ботинками на скошенном каблуке придаст облику завершенность и изюминку.

Повязка на голову

«Тоже модная штучка, хотя идет далеко не всем. Но смотрится очень живо. С помощью повязки можно скорректировать прическу, если она, например, не свежая», — поясняет стилист.

Повязкам из эластичного материала в этом сезоне можно предпочесть платки, которые можно красиво завязать на голове.

Кепки-таблетки

Такие кепки очень уважают пожилые джентльмены. Головной убор отличает не округлая «макушка», а плоская, напоминающая по форме таблетку. Савельева предупреждает, что эти кепки тоже подойдут не на всякую форму головы и лица. Но в случае удачного совпадения станут гармоничным дополнением для повседневных образов.

Пилотки

Главный аксессуар женщин-стюардесс давно «ушел в народ» и то и дело мелькает на модных фэшн-показах, да и на городских улицах все чаще можно встретить красоток в пилотках. Эксперт советует носить их не с классическими, а со спортивными вещами.