Какие части тела стареют быстрее и как замедлить этот процесс

Старение — естественный процесс, нравится нам это или нет. Но далеко не все части тела увядают с одинаковой скоростью. Некоторые зоны выдают возраст раньше, чем морщины на лице, потому что именно они подвержены наибольшему воздействию солнца, недостатку увлажнения и снижению эластичности тканей. Хорошая новость: если уделить этим зонам достаточно внимания, процесс старения можно значительно замедлить. Разбираемся с косметологом Ириной Головиной, какие части тела стареют быстрее всего и как правильно за ними ухаживать.

Область вокруг глаз: тончайшая и самая уязвимая

Кожа здесь в четыре раза тоньше, чем на других частях лица. В этой области почти нет сальных желез, а постоянная мимическая активность (моргание, смех, прищуривание) ускоряет образование морщин. Кроме того, отеки и недостаток сна делают зону уязвимой к провисанию и появлению темных кругов.

«Используйте крем с пептидами и гиалуроновой кислотой — они увлажняют и укрепляют кожу, делайте лимфодренажный массаж — он снимает отеки и улучшает циркуляцию крови. Постарайтесь не тереть глаза и используйте мягкое очищение — жесткие движения растягивают кожу», — предупреждает эксперт.

Носите солнцезащитные очки — ультрафиолет разрушает коллаген, высыпайтесь и уменьшите соль в рационе — задержка жидкости усиливает отеки. Кстати, храните патчи или крем для век в холодильнике — холод отлично помогает снять утреннюю припухлость.

Шея и зона декольте: тонкая кожа и потеря упругости

Кожа шеи и декольте тоньше и суше, чем на лице, а активное движение головы, воздействие солнца и ношение украшений ускоряют потерю эластичности. Со временем здесь появляются морщины-кольца Венеры, провисание и пигментные пятна.

«Всегда наносите уход не только на лицо, но и на шею — сыворотки и кремы должны захватывать эту зону. Используйте кремы с ретинолом и антивозрастными компонентами — они стимулируют выработку коллагена. Обязательно защищайте кожу SPF — солнце разрушает волокна коллагена, ускоряя дряблость», — говорит косметолог.

Делайте гимнастику для шеи: упражнения укрепляют мышцы и предотвращают провисание. И не спите на высоких подушках — неправильное положение головы вызывает заломы.

Кисти рук: потеря объема и появление пигментных пятен

Кожа на руках испытывает максимальную нагрузку: частое мытье, бытовая химия, недостаток влаги и ультрафиолет делают ее сухой, тонкой и подверженной образованию морщин. С возрастом подкожный жир уходит, и руки теряют объем, а сухожилия и вены становятся более заметными.

Используйте крем для рук с керамидами и маслами — он укрепляет кожу и предотвращает сухость и всегда носите перчатки при уборке, агрессивные моющие средства разрушают защитный барьер. Делайте пилинг и маски для рук — отшелушивание улучшает впитывание полезных веществ и не забывайте наносить солнцезащитный крем — именно на руках появляются первые возрастные пигментные пятна.

Колени и локти: сухость и дряблость

В этих зонах тоже мало сальных желез, а кожа часто подвергается трению и давлению, из-за чего она быстро теряет эластичность и становится шероховатой. Со временем появляются обвисание, складки и гиперпигментация.

Регулярно увлажняйте кожу — используйте кремы с маслами и гиалуроновой кислотой, делайте мягкий пилинг 2 раза в неделю — это поможет избежать огрубления. Не забывайте про массаж — он улучшает кровообращение и подтягивает кожу. Помните, что упражнения для тонуса мышц ног и рук поддерживают кожу в тонусе.