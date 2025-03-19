Как правильно выбрать роликовые коньки

Новичкам могут не подойти ролики для профессионалов и наоборот.

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Многим известно, что надо брать модели на 1 размер больше, чтобы ногам было удобно. Но это не единственный нюанс.

Важную роль играет жесткость ботинка. Для людей, которые только учатся кататься или редко встают на коньки, нужно, чтобы голеностоп был максимально плотно зафиксирован. Для этого на коньке должен быть пяточный ремень и пластиковая манжета с застежкой, сообщает «Волга-Медиа.ру».

Будет плюсом, если на роликах есть вставки из сетчатого дышащего материала. Благодаря вентиляции ноги не будут сильно потеть.

Стоит обратить внимание и на рамы. Пластиковая смягчает неровности на дороге и стоит дешевле, чем алюминиевая. Но если коньки нужны для трюков или вес катающегося превышает 90 кг, есть смысл взять изделия с металлической рамой. Она более прочная.

Чем больше колеса, тем выше скорость, но тогда придется пожертвовать маневренностью. Для новичков больше подойдут колеса диаметром от 70 до 78 мм. Опытным роллерам можно выбрать диаметр 90 мм. Также нужно иметь в виду, что на мягких колесах проще передвигаться по неровным поверхностям.

Немаловажно, есть ли возможность менять колеса. Винты позволят менять стершиеся на новые. Но если рама неразборная, то это вариант на один сезон. А подшипники в скрипящих роликах можно обработать силиконовой смазкой.