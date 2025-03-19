Стилист назвал модные аксессуары весны

Ведущий «Модного приговора» Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал модные аксессуары весны 2025 года.

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Александр Рогов проанализировал образы гостей Недель моды и пришел к выводу, что в этом сезоне в тренде будут галстуки. Стилист призвал присмотреться к однотонным вариантам, вязанным, а также с узором. Кроме того, ведущий «Модного приговора» назвал актуальными цветные колготки и высокие воротники.

В начале марта Александр Рогов рекомендовал приобрести «кепку деда».

«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал эксперт в своем блоге.

До этого Александр Рогов выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий программы «Модный приговор» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер брендов Prada и Miu Miu Миучча Прада.