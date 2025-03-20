Дизайнеры Северного Кавказа представили коллекции на Неделе моды

Московская неделя моды вновь стала площадкой для демонстрации смелых и самобытных дизайнерских решений. И в очередной раз в центре внимания оказались бренды родом с Северного Кавказа. На подиуме в «Манеже» прошли показы Measure, ZUHAT и BOUZMA, в работах которых национальные традиции органично сочетаются с современными модными тенденциями.

Бренд Measure из Махачкалы, основанный Зайнаб Сайдулаевой, представил коллекцию Kubeshi, вдохновленную традиционным дагестанским ювелирным искусством. Орнаменты, отсылающие к работам кубачинских златокузнецов, украсили платья-макси с элегантными летящими силуэтами. Коллекция выдержана в благородных оттенках шоколада, молока, изумруда и масла.

Создательница бренда ZUHAT Зухат Асекова хоть и осталась верна эстетике скромной моды, в новой коллекции сделала акцент на нестандартные цветовые решения. В этот раз ключевыми стали пастельные оттенки. Основа коллекции — многослойные комплекты, деконструкция форм и интересные трансформации силуэтов, отражающие тонкую работу с фактурами и деталями.

Этнические мотивы легли в основу коллекции бренда BOUZMA ethnique из Махачкалы. Дизайнеры использовали традиционные кавказские узоры, вышивку и богатые фактуры, органично вплетая их в современный гардероб. Бренд сделал ставку на этношик, соединив исторические силуэты с актуальными модными формами.

Четвертая Московская неделя моды прошла с 13 по 18 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». В программе — показы российских и зарубежных дизайнеров, лекции экспертов индустрии, профессиональный шоурум, модный маркет и фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.