Врач разобрала главные мифы и страхи о пластических операциях

Многие из нас мечтают подправить кончик носа, убрать мешки под глазами, избавиться от нависшего живота, уменьшить или увеличить грудь и много чего еще есть в списке мечтаний, касающихся наших понятий об идеальном теле и красоте. Если отбросить финансовую сторону пластической операции, то существует очень много страхов, а то и мифов насчет «перекройки» себя.

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Будет ли больно (и насколько невыносимо) после операции? Очнусь ли я вообще после наркоза? Кого я потом увижу в зеркале? Точно ли мне будет идти такая подтяжка лица? Это лишь часть вопросов, которыми задается если и не каждый пациент, то точно каждый второй. Есть ли на них ответы? Конечно. За ними я обратилась к Анне Борисовне Салопенковой, врачу-пластическому хирургу, ассистенту кафедры общей хирургии Смоленского государственного медицинского университета.

Страшно, что результат будет не такой

Ваш хирург и ваше желание — вот два фактора, которые имеют значение. Каждый пластический хирург должен учитывать все: от того, чего вы хотите, до насколько это вам подойдет, учитывая физиологические особенности строения вашего тела.

Средства массовой информации, конечно, извлекают выгоду из ужасных историй о «неудачной пластической хирургии» — в то время как реальность такова, что подавляющее большинство пациентов, которые решаются на эстетическую операцию у опытного, сертифицированного пластического хирурга, в восторге от своих результатов.

В итоге выбор правильного хирурга — это первое, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что у вас будет безопасная и успешная операция. Проведите исследование, задавайте вопросы, посмотрите фотографии пациентов до и после, у которых были похожие запросы (как у вас), и почитайте отзывы. Во время консультации спросите у врача о его опыте проведения операции, которая вам нужна.

После операции, конечно, вы пройдете через набор сомнений «стоило ли это того» — почти каждый пациент переживает короткий период, когда он чувствует страх за свои потенциальные результаты, задаваясь вопросом, стоило ли ему делать операцию. Этот период обычно непродолжителен и тесно связан с послеоперационным физическим дискомфортом и приемом лекарств.

Осложнения

В соответствии с инструкциями врача, пред- и послеоперационный уход может помочь снизить вероятность осложнений. Перед операцией вам не просто желательно, а обязательно нужно выполнять рекомендации врача — будь то бросить курить, прекратить прием определенных лекарств или же сбросить некоторый вес.

Зависимость

Широко распространено мнение, что индустрия косметической хирургии наживается на тех, кто увлекается пластической хирургией. Проблема в том, что ни один уважаемый себя хирург никогда не будет оперировать пациента с таким психическим расстройством, как дисморфия тела (особая озабоченность человека насчет несуществующего или незначительного «изъяна»). Нормальный пластический хирург не будет вам до бесконечности «перекраивать» лицо — он один раз сделает прекрасно, и не пойдет на то, чтобы постоянно «доделывать» то, что вам, по вашему мнению, не идет. Замечательный пластический хирург не будет делать тоненькой девушке грудь шестого размера; «натягивать», простите, глаза до состояния, когда они перестанут закрываться; увеличивать губы до такого размера, что они не будут шевелиться при разговоре.

Боязнь анестезии

Страх не проснуться после наркоза — типичная проблема тех, кто собирается делать пластические операции. Имейте в виду, что большинство видов пластических операций можно проводить под местной анестезией. Однако, если процедура более сложная, например, подтяжка лица или пластика живота, то пациенту, конечно, сделают общий наркоз, чтобы тот не чувствовал боли.

В чем, собственно, заключается страх анестезии? Потому что находишься под седацией и не контролируешь происходящее.

Чтобы вы успокоились, знайте: общая анестезия прошла долгий путь и очень безопасна — при условии, что в клинике есть квалифицированный анестезиолог.

Вы обязательно должны рассказать своему врачу и анестезиологу обо всех своих болезнях — хронических и перенесенных, аллергических реакциях, плюс, конечно, вам нужно будет сдать анализы.

Боязнь боли

Страх перед «дикой» болью — еще одна распространенная проблема среди людей, проходящих даже менее инвазивные косметические процедуры, такие как ботокс. Имейте в виду, что каждый, кто проходит медицинское лечение, в той или иной степени опасается боли. Даже самые сложные пластические операции могут стать переносимыми благодаря достижениям в области обезболивания.

Страх смерти

В обычных, если так можно сказать, больницах оперируют тяжелых пациентов, с тяжелыми заболеваниями, травмами и т. д. Часто вероятность летального исхода при таких операциях неизбежно возрастает — конечно, это чаще касается экстренных операций. Когда речь заходит о плановой эстетической операции, то здесь вступают в «игру» другие правила. Что опасно во время операций? Наибольшую опасность представляет кровотечение. Современные операции практически бескровны за счет применения электрокоагуляции. Плюс при плановых пластических операциях часто используют препараты, чтобы ускорить пробуждение пациента. Чтобы стимулировать кровообращение, врачи стараются как можно быстрее вертикализировать пациента.

Как все

Пациенты часто скрывают тот факт, что они перенесли операцию. Да, общество более-менее спокойно «принимает» всех, кто как-то себя «перекроил». Прежде всего, косметическая хирургия — это то, что вы должны делать для себя, а не для кого-то еще. Это ваше тело и ваш выбор. При этом страх осуждения со стороны знакомых и близких — это распространенная проблема, которую выражают пациенты из всех слоев общества.

Но, если вы собираете «коллекцию», например, похожих друг на друга девушек с огромными губами (потому что вы хотите такие же), то вы должны быть готовы к тому, что и будете на них похожи. Поэтому в этом случае вы будете не то, чтобы как все, но как все эти девушки.

В руках опытного пластического хирурга вы не станете выглядеть совершенно другим человеком — вы станете улучшенной версией себя. Современные передовые методы и технологии позволяют добиться естественно выглядящих результатов, которые улучшают внешний вид ненавязчивым образом. Многие пациенты сообщают, что их друзья просто заметили, что они стали выглядеть свежее, отдохнувшими или просто более уверенными в себе.

Синяки, отеки, бинты

Все мы хотим выглядеть классно: свежо, молодо, с огоньком в глазах. Пластическая операция поможет нам в этом, но надо быть готовым к тому, что после операций есть реабилитационный период. Обычный порез ведь не проходит на следующий день? Синяк не исчезает через два дня, верно? Так и с пластическими операциями: отеки и синяки могут не исчезнуть в течение двух недель после операции. Просто будьте к этому готовы.

Хватит ли денег

Да, бывает и такой страх, но здесь важно сначала обзавестись нужной суммой, а уж потом ехать на операцию. Плюс бывают случаи, когда хирург согласится провести эстетическую операцию со скидкой.

Вам важно с самого начала обсудить со своим врачом все ваши цели и то, что понадобится врачу для достижения этих целей. Последнее слово все равно остается за вами.

Безопасная, успешная пластическая операция не будет дешевой. Когда вы видите цену, помните, что она включает в себя время и опыт вашего хирурга, квалифицированный персонал операционной, сертифицированного анестезиолога и аккредитованное хирургическое учреждение. «Экономия» на любом из этих факторов может существенно повлиять как на ваши результаты, так и на ваше здоровье.

Сколько длится результат

Как долго сохранится результат после пластической операции? Эстетическая хирургия не вечна, однако некоторые факторы могут продлить «срок службы» результатов после операции. Факторы, которые влияют на продолжительность косметической процедуры, — это ваш возраст, ожидания, вид процедуры и то, как вы ухаживаете за собой. Если вы, например, сделали липосакцию (вам убрали лишний жир) и после этого вы с невозмутимым видом стали питаться фастфудом, жирной едой, в вашей жизни нет никакого спорта и т. д., то никакая липосакция не поможет — к вам вскоре вернется прежний вес, жировые отложения и прочее.

Терпение — ключ к результатам. Помните, что может потребоваться от нескольких недель до года, чтобы ваш разум и тело приспособились к изменениям, и чтобы окончательные результаты проявились в полной мере, в зависимости от процедуры, которую вы перенесли.