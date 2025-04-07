Работает ли косметика с золотом

Сегодня на косметологическом рынке можно встретить немало средств с необычными ингредиентами. Кремы с черной икрой, сыворотки с алмазной пылью, тоники с трюфельным экстрактом. Каждое из этих средств, обещают производители, дарит омоложение и сияние кожи. Косметолог-эстетист Фатима Джумабаева рассказала "Рамблеру" о золоте составе бьюти-средств и о его эффектах на коже.

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Золотая косметика в истории

Золото в косметике использовали еще в древние времена. Например, в Древнем Египте его считали символом вечной молодости, а в Древнем Китае – применяли для лечения кожных заболеваний. А вот в современной косметологии золото появилось относительно недавно. Первые средства содержали микрочастицы золота, стимулирующие выработку коллагена. Со временем появились новые формы: коллоидное золото, золотые пептиды и наночастицы золота. Рассмотрим каждую из этих форм более подробно. Фатима Джумабаева Косметолог-эстетист

Коллоидное золото. Это - суспензия микроскопических частиц золота в жидкости. Ценится за антиоксидантные свойства. Также обладает противовоспалительным эффектом и положительно влияет на цвет лица.

Золотые пептиды. Комбинация золота с пептидами, которые легче проникают в кожу и стимулируют выработку коллагена.

Наночастицы золота. Мельчайшие частицы золота, которые способны проникать в глубокие слои кожи, в отличие от других ингредиентов.

Микрочастицы золота. Видимые глазу частицы, добавляющие блеск косметике, но не оказывающие терапевтического воздействия.

Научные исследования

Несмотря на повсеместное использование золота в косметике, научных исследований, подтверждающих абсолютную эффективность этого ингредиента, пока недостаточно. Так, ряд научных экспериментов показал, что коллоидное золото имеет выраженные антиоксидантные и противовоспалительные свойства, а золотые пептиды могут стимулировать выработку коллагена. Также сравнительно недавно американские ученые обнаружили, что соли золота блокируют высвобождение молекул воспаления за пределами клеток. Это подчеркивает значение драгоценного металла в области ухода за кожей. Фатима Джумабаева Косметолог-эстетист

Кроме того, исследования показывают, что лишь частицы размером около 15 нанометров способны проникнуть глубокие слои кожи. Те, что больше размер, остаются на поверхности и в средних слоях. Проблема заключается в том, что производители косметики часто умалчивают о размере частиц золота, содержащихся в их продуктах. В связи с этим рекомендуется отдавать предпочтение компаниям, которые проводят серьезные лабораторные исследования и готовы открыто делиться информацией о составе и свойствах своих средств.

Также следует помнить, что от применения косметических средств с золотом стоит отказаться тем, кто подвержен аллергическим реакциям. Если вы решили опробовать золотые продукты, рекомендуется сначала протестировать их на небольшом участке кожи, чтобы исключить возможность нежелательных эффектов.

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