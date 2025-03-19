Топ−5 модных сумок на весну 2025

Сумка — это не просто аксессуар, а философия и декларация, это завершающий штрих образа, который способен задать ему настроение, подчеркнуть индивидуальность и даже скорректировать пропорции. Какие модели будут главными героями весеннего гардероба? Поговорили со стилистом Машей Ведерниковой о ключевых трендах сезона и как их адаптировать под свой стиль.

Геометрические формы: четкость линий и архитектурность

Весной в моду входят графичные сумки необычной формы. Это могут быть прямоугольные, квадратные, трапециевидные или даже цилиндрические модели — главное, чтобы они выглядели четко и структурировано.

«Цвета: классические монохромные (черный, белый, карамель), но интереснее смотрятся модели в глубоких цветах — кобальтовый синий, зеленый, сливовый. Такие сумки лучше сочетать с лаконичными, но выверенными по крою вещами — строгими пальто, минималистичными платьями, костюмами оверсайз», — объясняет эксперт.

Плетеные и текстильные сумки: природная легкость

Сумки из сатина, соломы, джута, льна и макраме продолжают покорять подиумы и гардеробы. Они идеально вписываются в весенний стиль благодаря натуральным материалам и расслабленному, но при этом элегантному виду.

Актуальные модели: плетеные шопперы, сумки-ведерки из рафии, маленькие текстильные сумочки с вышивкой. Цвета: бежевые, песочные, терракотовые, а также пастельные оттенки голубого, розового и мятного.

Совет стилиста: «чтобы образ не выглядел слишком курортным, сочетайте такую сумку с современной обувью — грубыми сандалиями, кедами или мюлями».

Блестящие сумки: гламурный акцент

Мода на блеск продолжается! В этом сезоне сумки из металлизированной кожи, с пайетками, стразами и глиттером носят не только вечером, но и днем. Это отличный способ добавить нотку гламура и игривости даже в повседневный образ.

Блестящая сумка отлично сочетается с минималистичной одеждой, создавая контраст фактур. Например, с черным или песочным тренчем, серым костюмом, джинсами и базовым свитером.

Макросумки: чем больше, тем лучше

Если осенью и зимой мини-сумки продолжали удерживать позиции, то весной в моду входят огромные объемные модели. Практичность в сочетании с эффектным видом — главный плюс такого аксессуара.

Это могут быть кожаные шопперы, мягкие сумки-мешки, дутые модели с пышной текстурой. Цвета: черный, бежевый, белый, а также глубокие насыщенные оттенки — бордовый, изумрудный, сапфировый.

Масштабные сумки идеальны для расслабленного стиля — они отлично смотрятся с тренчами, свободными брюками, объемными кардиганами и кроссовками.

«Если хотите выглядеть еще более эффектно, выбирайте монохромный образ, а сумку делайте главным акцентом», — предлагает стилист.

Нестандартные ремешки и ручки: акцент на деталях

Весной дизайнеры предлагают новый взгляд на привычные модели — теперь главное внимание уделяется оригинальным ремешкам и ручкам. Это могут быть жемчужные или плетеные ручки, цепи вместо обычных ремней, декоративные узлы и необычные завязки. Интересным может быть и декор — шипы, аппликации, брелоки и шармы всех мастей.