Стилист рассказала о трендовых прическах, которые делаются за пару минут

Современная мода призывает к простоте и удобству. Легкие, непринужденные прически не только экономят время, но и выглядят актуально. Стилист рассказала, что можно по-быстрому соорудить у себя на голове и быть весь день неотразимой.

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Пучок – это универсальная прическа, которая подходит для любого случая. Он может быть высоким или низким, аккуратным или слегка растрепанным. Главное – создать эффект небрежности. Для этого достаточно собрать волосы в хаотичный пучок и закрепить его невидимками. Если некоторые пряди выбиваются или образуются «петушки», это лишь добавит прическе шарма. Такая укладка занимает не более пяти минут и выглядит стильно.

Эффект мокрых волос уже несколько лет остается в тренде и продолжает завоевывать сердца модниц. Эта укладка имитирует вид только что вымытых волос, которые еще не успели высохнуть. Ее часто можно увидеть на показах топовых люксовых брендов, она подходит для любой длины волос.

Для создания такого эффекта понадобится специальный гель. Его нужно нанести по пробору и распределить по всей длине волос. Чтобы подчеркнуть естественную текстуру, можно слегка сжимать волосы руками. Еще один вариант – пригладить макушку, оставив остальные волосы свободными.

Раньше считалось, что прическа должна выглядеть безупречно, а на ее создание нужно тратить много времени. Однако сейчас такие укладки выглядят устаревшими, отметила стилист. Современные тренды делают акцент на естественности и легкости. Распущенные волосы должны быть объемными и воздушными, а не слипшимися от средства для укладки. Вместо идеальных локонов лучше отдать предпочтение легким, слегка небрежным завиткам, сообщает «Первый женский».