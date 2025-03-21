Известная топ-модель показала полностью обнаженное фото для рекламы

Шведская топ-модель Эльза Хоск в откровенном образе снялась в рекламе обуви. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,6 миллиона подписчиков.

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Итальянский бренд Gia Borghini создал новую коллекцию при сотрудничестве с маркой манекенщицы Helsa. В свою очередь, для продвижения данной продукции бывший «ангел» Victoria's Secret снялась полностью обнаженной.

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Так, на одном из кадров 36-летняя знаменитость позировала боком к камере в мюлях с имитирующим шкуру зебры принтом. При этом она прикрыла голую грудь руками.

Ранее в марте 51-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась топлес для журнала Schon.