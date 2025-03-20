Дизайнер прокомментировал образы Собчак и Zivert на Неделе моды

Телеведущая Ксения Собчак побывала на показе новой коллекции бренда Ruban, который состоялся в рамках Московской недели моды. Компанию журналистке в первом ряду составила певица Zivert, появление которой на недавней Неделе моды в Париже не понравилось некоторым пользователям Сети. Дизайнер Артем Терентьев в беседе с сайтом «Страсти» высказался об образах знаменитостей и отметил, что они выглядели элегантно и утонченно.

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«Образ Ксении Собчак лично на меня произвел фурор. Как все четко и грамотно подобрано, не знаю сама ли Ксения собирала его или ей помогал стилист, но он просто безупречен, начиная от юбки Prada и заканчивая обувью и жакетом от бренда ruban. Образ безусловно дополнили и сделали акцент серьги therow. Я уверен, что каждая вещь из ее образа стоит если не миллионы, то сотни тысяч рублей, хотя и до миллионов там не далеко. Такие вещи априори не могут стоить дешево».

Дизайнер подчеркнул, что образ певицы Zivert был очень экстравагантным, местами дерзким, но безумно стильным.

«Внимание 100% на себя забирает ее неординарная обувь и необычный тренч свободного кроя с худи на спине. Уверен, что это дизайнерские индивидуальные истории, которые были созданы по лекалу для Юлии и подобраны конкретно для нее. По цене я думаю, тут дешевле, чем у Ксении, но за счет тканей и индивидуального пошива цена всегда возрастает».

Терентьев высказал свое мнение по поводу критики «неправильного образа» Zivert и того, что певицы и блогеры неуместно смотрятся на Неделе моды. Он заявил, что не поддерживает подобные взгляды.

«Во-первых, блогеры и артисты сегодня это лидеры мнений, к их мнению прислушивается аудитория, и если вы хотите быть в топе, то нужно уметь работать в этих обстоятельствах. Во-вторых, уметь выделиться и подчеркнуть свой стиль - это здорово. Zivert этим и воспользовалась, она подобрала стиль и лук схожий с ее внутренним я. То, что дизайнер король готики, а Юлия якобы просто пришла покрасоваться – я тоже не согласен, неужели на парижскую неделю моды можно прийти «с улицы» даже артисту? Думаю нет. И насколько я знаю, супруга основателя очень довольна Zivert».

Дизайнер сравнил образы Ксении Собчак и Zivert, но не стал выделять победительницу в модном баттле.

«Я не могу выделить кого-то одного, потому что образы разные. Могу отметить, что обе девушки выглядят органично для себя».

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