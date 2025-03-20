Стилист дала советы, как носить голые платья этой весной

Полупрозрачные, сетчатые, кружевные, с эффектом нюда — голые платья продолжают удерживать позиции в моде, и весной они обещают стать главным трендом. И не только для красных дорожек, но и для стильных весенних образов, однако носить их в реальной жизни не так просто: чтобы образ получился стильным, а не слишком откровенным, важно правильно сочетать такие платья с другими вещами.

Разбираем со стилистом Машей Ведерниковой модные способы, как адаптировать прозрачные платья в весенний гардероб.

С брюками: баланс экстравагантности и сдержанности

Если хочется носить голое платье, но при этом чувствовать себя комфортно, добавьте под него брюки. Это может быть расслабленный вариант из струящейся ткани или кожаные брюки, которые придадут образу стильный, но немного дерзкий акцент. Топ может быть как в тон платья, так и под цвет брюк.

«Сверху могут быть модели из тонкого шифона, сетки, кружева или ажурного трикотажа, которые слегка просвечивают, но не выглядят слишком откровенно. Если хотите выглядеть ещё более трендово, выбирайте платье и брюки в одном цвете, создавая эффект монохрома», — предлагает эксперт.

С контрастным платьем внизу: игра на слоях

Вместо белья или легинсов можно носить прозрачное платье поверх другого платья. Главное — выбрать контрастную текстуру или оттенок, чтобы создать выразительный многослойный образ. Например, длинное сетчатое платье поверх платья-комбинации или шифоновое платье поверх плотного мини-платья.

Если хотите добавить немного романтики, выбирайте платья с цветочными узорами или вышивкой — они будут выглядеть интересно и многослойно.

С контрастным комплектом белья или с леггинсами и топом

Один из самых смелых вариантов — носить голое платье с эффектным бельем. Но важно, чтобы оно выглядело дорого и продуманно. Если не хочется слишком откровенного образа, замените белье леггинсами и топом. Добавьте массивные серьги, аккуратный пучок, босоножки на каблуке или модные kitten heels.

Совет стилиста:

«Если хотите создать стильный, но не слишком откровенный образ, выбирайте белье в цвет кожи или прозрачное платье в крупную сетку поверх спортивного комплекта».

Поверх длинной рубашки: комфорт и стиль

Если хочется носить прозрачное платье днем, но без эффекта чрезмерной сексуальности, просто накиньте его поверх длинной рубашки. Такой вариант подойдет для городской моды и даже офисного стиля (если дресс-код позволяет). К такому луку идеально подойдут сандалии на платформе, мюли или даже кеды.

А чтобы образ выглядел ещё интереснее, выбирайте объемную рубашку с ремнем на талии, а сверху надевайте легкое прозрачное платье.

С массивными ботинками и шортами — уличный стиль в лучшем виде

Если хочется добавить прозрачному платью немного дерзости, сочетайте его с шортами и массивными ботинками. Это один из самых модных и практичных вариантов, особенно для ранней весны, когда хочется носить тренды, но без риска замерзнуть.

Чтобы образ выглядел еще интереснее, выбирайте ботинки на грубой подошве или высокие сапоги-чулки, создавая игру контрастов.