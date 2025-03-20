50-летнюю Еву Лонгорию заподозрили в пластике груди

Сама актриса не рассказывала о походе к хирургу

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Неувядающая Ева Лонгория продолжает восхищать поклонников эффектной внешностью. Со времен «Отчаянных домохозяек» актриса почти не изменилась, хотя с премьеры сериала прошел 21 год. Ева не раз делилась секретами красоты — по ее словам, продлевать молодость ей помогает не пластика, а правильное питание, спорт и медитация. Однако недавние снимки звезды заставили многих усомниться в том, что актриса не обращалась к хирургам.

Поклонники обратили внимание, что 50-летняя Лонгория стала выглядеть еще моложе, чем раньше. По словам интернет-пользователей, у актрисы заметно «выросла» грудь. Бюст стал более упругим и подтянутым.

Эти метаморфозы прокомментировал доктор Джоэл Шахар в беседе с изданием Radar Online: «Грудь не может вырасти так сильно за один год. Здесь явно была проделана работа». Интернет-пользователи также считают, что без вмешательств здесь не обошлось.

«Это 50, когда вы делаете ботокс, филлеры и пластические операции», «Очевидно, она что-то делала со своим лицом и телом», — высказались комментаторы.

Сама Ева пока не отреагировала на слухи о пластике. Однако ранее она признавалась, что делала микронидлинг — это процедура, при которой под кожу вводятся препараты с помощью микроигл.