ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями

Эвакуированная жительница Суджи (Курская область) Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации солдаты ВСУ раздавали жителям газеты с фейковыми пропагандистскими текстами.

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«Мы в подлинность не поверили, - заявила она. - После пары строк прочитанного сразу поняла – это украинская пропаганда».

На фото газеты, которое есть в распоряжении агентства, можно увидеть название печатного издания "Свободная курщина". Для статей, как указывается, выбраны выдуманные исторические факты.

Об освобождении захваченной ВСУ в августе Суджи МО РФ проинформировало 13 марта.