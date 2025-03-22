Супермодель Ирина Шейк стала лицом нового выпуска журнала Pop. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Шейк позировала в облегающем мини-платье с глубоким декольте и теннисным мячом на ягодицах. Волосы ей распустили и сделали укладку в стиле дующего ветра, а также макияж с персиковой помадой.

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В начале марта Ирина Шейк приняла участие в ежегодном карнавале в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Супермодель появилась на мероприятии в откровенном синем костюме, который состоял из комплекта белья из страз, гигантских крыльев с черными перьями, головного убора и туфель на каблуках. Манекенщица также надела украшения в тон: колье, массивные браслеты и цепочку на талии. Знаменитости сделали макияж с черными стрелками и розовыми губами.

Недавно Ирина Шейк выложила в личном блоге фото, где позировала в черных шортах и топе с приподнятой грудью. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала макияж с красной помадой. Съемка прошла на пляже у океана. Однако поклонники не оценили образ модели и высмеяли за топ.