Как обновить гардероб в секонд-хенде

Если давно хотите сходить в секонд-хенд, но никак не решаетесь, самое время это сделать. Рассказываем, как подготовить себя к этому.

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Если гардероб требует обновления, но цены в магазинах кусаются, а качество вещей оставляет желать лучшего, самое время стать осознанным потребителем и вспомнить, что мода циклична. В новом выпуске "Короче, Омск" стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова расскажет, как подойти к первому посещению секонд-хенда с умом. Такие магазины - шанс примерить что-то нестандартное за приятную цену. К тому же пылящееся когда-то на антресолях бабушкино платье вновь может оказаться в тренде. Но что если вы там ни разу не были и не знаете, как вести себя?

- Для нас поход в секонд-хенд - это интересная возможность попробовать какую-то концептуальную вещь за очень приятные деньги и, конечно, поддержать тренд на разумное потребление. Однако первый поход в такой магазин может быть травмирующим, - говорит Виктория Клочкова.

Как не потеряться среди стеллажей и найти действительно стильные вещи, а какие категории товаров лучше оставить на вешалке? Узнаете в видео.

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Узнать, почему рынок вторичного потребления так активно растёт во всём мире, кто и почему одевается в секондах, можно в специальном репортаже телеканала "Продвижение" в Омске. О том, как наша самооценка связана с одеждой, почему огромное количество людей в России скрывает, что одевается в секондах и почему зумеры предпочитают искать модную одежду на барахолках, мы поговорили с кандидатом философских наук, доцентом кафедры практической психологии ОмГПУ Алексеем Ильиным.

Ранее Виктория Клочкова рассказывала, как правильно носить жемчуг. Он хорошо подходит для аксессуарной капсулы - базового набора предметов, дополняющих одежду. Кроме украшений, это обувь, сумки и очки. О том, как собрать такую капсулу, Виктория Клочкова рассказывала ранее. А здесь можно почитать о принципах подбора сумки на каждый день, которая может превращаться в вечернюю.