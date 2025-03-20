Что такое макияж «принцесса в замке» и как его выполнять

Эстетика Castleсore переносит нас в мир рыцарских замков, романтических баллад и магической атмосферы Средневековья. Этот стиль отражает натуральную красоту, загадочность и легкость, напоминая об образах принцесс, фей и таинственных дам со старинных гобеленов и полотен великих мастеров кисти.

В макияже «принцесса в замке» главное — естественность, приглушенные оттенки, сияющая кожа и легкий налет таинственности и винтажности. С визажистом Любовью Брусницыной разбираем пять ключевых приемов, которые помогут создать идеальный средневековый образ.

Светлая, полупрозрачная кожа — фарфоровый эффект без перегруза

В Средневековье ценили естественную бледность — загар считался признаком простонародья, а благородные дамы стремились сохранить кожу светлой и сияющей. В макияже Castlecore этот приём остается актуальным, но без эффекта «маски».

«Используйте увлажняющий праймер с лёгким свечением, чтобы кожа выглядела естественно сияющей, выбирайте полупрозрачный тональный крем или BB-крем — плотное покрытие не подходит для этого образа. Завершите легкой вуалью транспарентной пудры — она закрепит макияж, но оставит эффект естественного свечения. Если хотите усилить эффект, нанесите сияющий праймер на скулы и нос, но не переборщите — Castlecore тяготеет к матовому свечению, а не глянцевому блеску», — объясняет эксперт.

Натуральный румянец — как будто после прогулки по лесу

В образах средневековых дам часто встречался легкий, свежий румянец, который выглядел нежно и естественно. Это создавало эффект юности и здоровья.

Используйте кремовые румяна или тинт — они дадут натуральный эффект «внутреннего свечения». Наносите румяна на яблочки щек и слегка на нос и на веки, как будто кожу слегка обдул весенний ветер. Выбирайте розоватые и персиковые оттенки, близкие к натуральному тону кожи.

Легкий акцент на глаза — дымка без резких линий

Макияж в этой стилистике не терпит графики и жестких стрелок — он должен быть приглушенным, словно воспоминание из прошлой эпохи. Глаза в Castlecore окутаны дымкой, будто отражение света свечей.

«Используйте растушеванные тени в мягких, природных оттенках — коричневый, терракотовый, нежно-сливовый, розовато-бежевый. Наносите тени пальцем или пушистой кистью, добиваясь эффекта размытости. Можно добавить немного золотистого или бронзового сияния в центр века для эффекта свечения. Вместо подводки используйте мягкий карандаш, который легко растушевывается», — советует визажист.

Губы — будто слегка окрашенные лепестки роз

Castlecore отвергает четкие контуры и тяжелые текстуры — губы в этом образе должны выглядеть натурально, будто слегка подкрашенные ягодным соком или лепестками цветов.

Используйте кремовую помаду в пыльно-розовых, терракотовых или винных оттенках. Наносите цвет пальцем, слегка вбивая его в губы — это создаст эффект зацелованных губ. Можно использовать тинт для губ — он оставляет мягкий, полупрозрачный цвет.

Легкие, пушистые брови — естественность во всем

В Средневековье женщины часто выщипывали брови, создавая эффект высоких лбов. Сегодня такой прием нам не нужен, конечно, но можно сделать брови максимально натуральными, мягкими и воздушными.

Не используйте жесткий карандаш и графичные линии — лучше выбирать тени или прозрачный гель. Легкими штрихами заполните пробелы, но не перегружайте брови.

Расчешите брови вверх и закрепите гелем, создавая эффект легкой пушистости. Если хотите придать образу большую аристократичность, слегка осветлите брови на тон-два светлее натурального цвета — это добавит мягкости.