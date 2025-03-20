Лили Аллен заговорила о следующей операции после пластики груди

Сестра звезды «Игры престолов» в восторге от результата

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Лили Аллен переживает новый этап в жизни. Артистка рассталась со звездой «Очень странных дел» Дэвидом Харбором, с которым состояла в браке с 2020 года. После этого переломного события сестра Альфи Аллена, известного по «Игре престолов», решила обновить свою внешность.

Первым делом 39-летняя певица взялась за бюст. Об этом Лили рассказала на подскасте у подруги Микиты Оливер. Они обсудили старение и метафорфозы во внешности.

Аллен неожиданно сделала заявление:

«У меня пополнение в семье — не знаю, заметили ли вы?»

Исполнительница имела в виду операцию на бюст.

«Они выглядят невероятно, когда я снимаю топ и бюстгальтер, но определенно есть разница в возрасте между моей грудью и моим лицом. Мне 40, 18, 40, 18 лет…» — цитирует Лили Daily Mail. Аллен не собирается останавливаться.

«Может быть, я сделаю бразильскую подтяжку ягодиц в следующий раз. Мне бы очень хотелось», — призналась Лили.

Исполнительница хита «F*ck you» родилась в семье комедианта Кита Аллена и продюсера Элисон Оуэн. У нее есть младший брат Альфи Аллен, который известен по роли Теона Грейджоя в «Игре престолов». Ранее поклонники Евы Лонгории заподозрили, что актриса что-то сделала с бюстом.